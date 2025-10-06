جيسوس يواجه التحديات مع النصر... من الإصابات إلى التوقف الدولي

- يواجه جورجي جيسوس، مدرب نادي النصر السعودي، تحديات كبيرة بسبب كثرة الإصابات بين اللاعبين، مثل إصابة سعد الناصر وسامي النجعي وعبد الملك الجابر، مما يؤثر على أداء الفريق. - فترة التوقف الدولي تشكل قلقاً لجيسوس، حيث يخشى من تعرض المزيد من اللاعبين للإصابات، خاصة مع اقتراب مباريات حاسمة في الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا وكأس الملك. - جيسوس مطالب بإعادة النصر لمنصات التتويج، حيث تنتظره مواجهات قوية ضد الفتح وجوا الهندي والاتحاد والفيحاء في فترة زمنية قصيرة.

يواجه مدرب نادي النصر السعودي، البرتغالي جورجي جيسوس (71 عاماً)، العديد من التحديات مع "العالمي"، أبرزها كثرة الإصابات بين نجومه، بالإضافة إلى تخوفه من فترة التوقف الحالية، نظراً لذهاب العديد من اللاعبين إلى منتخبات بلادهم من أجل خوض المواجهات، سواء الودية أو التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

ويُعاني النجم سعد الناصر من إصابة قوية في مفصل القدم، تعرض لها أثناء خوضه المواجهة ضد استقلال دوشنبه الطاجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا 2، ما يجعله يغيب عن الملاعب لفترة طويلة، فيما يواصل سامي النجعي مرحلة التأهيل الأخيرة، عقب إصابته القاسية بقطع في الرباط الصليبي في الموسم الماضي، فيما يلاحق الموهبة عبد الملك الجابر كابوس الإصابة في غضروف الركبة، ما حرم المدرب البرتغالي جورجي جيسوس من ثلاثة نجوم في الموسم الحالي.

ويعلم جيسوس أن فترة التوقف الدولي ستكون حاسمة بالنسبة له، لأنه لا يرغب بتعرض المزيد من نجومه إلى الإصابات، وبخاصة أن رفاق القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو سيخوضون سلسلة قوية من المواجهات سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا 2 أو كأس الملك، بداية من 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وفق ما ذكرته وسائل الإعلام المحلية.

ويقود جيسوس نادي النصر في مواجهة ضد الفتح يوم 18 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الدوري السعودي، قبل أن يلعب أمام فريق جوا الهندي يوم 22 من الشهر نفسه في بطولة دوري أبطال آسيا 2، فيما سيكون الاختبار الحقيقي والقوي عندما يخوض رفاق رونالدو مواجهة "الكلاسيكو" ضد الاتحاد في كأس الملك في 28 منه، وبعدها بـ48 ساعة فقط أمام الفيحاء في المسابقة المحلية، ما يعني أربع مباريات في أيام قليلة.

ويترقب جيسوس ما سيفعله نجوم النصر مع منتخبات بلادهم قبل العودة مرة أخرى إلى التدريبات عقب نهاية فترة التوقف الدولي، وبخاصة أن جماهير "العالمي" تُطالبه بضرورة إعادة الفريق لمنصات التتويج ونسيان ما حدث في السوبر السعودي، من أجل التركيز فقط على حصد الألقاب سواء في الدوري السعودي أو دوري أبطال آسيا 2 أو كأس الملك.