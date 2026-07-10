جيسوس يحسم الجدل بشأن مستقبل رونالدو مع البرتغال

- أكد المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي، خورخي جيسوس، أن كريستيانو رونالدو مرحب به في الفريق طالما يرغب في الاستمرار، رغم اعتزاله اللعب في كأس العالم بعد خروج البرتغال من دور الـ16. - جيسوس، الذي وقع عقداً لمدة أربع سنوات مع البرتغال، أشار إلى أنه لم يتحدث بعد مع رونالدو، لكنه يعتبره رمزاً وطنياً وسيكون سعيداً بالعمل معه مجدداً إذا كان مؤهلاً للانضمام. - أضاف جيسوس أن لديه ميزة كبيرة بوجود 12 لاعباً سبق لهم العمل معه، مما يسهل عملية التواصل والتفاهم داخل الفريق.

أكد المدرب الجديد للمنتخب البرتغالي خورخي جيسوس (71 عاماً)، اليوم الجمعة، أن هناك مكاناً شاغراً في الفريق للنجم كريستيانو رونالدو (41 عاماً)، ما دام راغباً في الاستمرار. ولم يتمكن "الدون"، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات واللاعب الوحيد الذي سجل في ست نسخ من كأس العالم، من مساعدة البرتغال على تجاوز دور الـ16 في هذه النسخة من كأس العالم، رغم تسجيله ثلاثة أهداف.

اسأل عربي اطرح أسئلة حول هذا الموضوع × ما هي الشروط التي قد يضعها جيسوس على رونالدو للانضمام للمنتخب؟ ما هي رؤية جيسوس لمستقبل المنتخب البرتغالي بدون رونالدو؟ إرسال يتم إنشاء النصوص والإجابات بواسطة الذكاء الاصطناعي اعتمادًا على تقارير العربي الجديد، لذا يُنصح بالتحقق من المصادر المرفقة. (خدمة تجريبية) هذا الموقع محمي بواسطة reCAPTCHA وتطبّق عليه سياسة الخصوصية وشروط الخدمة الخاصة بشركة Google. تعمق أكثر في هذا الموضوع ×

وبعد خروج البرتغال على يد إسبانيا، أعلن اللاعب اعتزاله اللعب في كأس العالم، لكنه لم يستبعد تماماً إمكانية تمثيل المنتخب الوطني مجدداً. وقال جيسوس، الذي وقع اليوم الجمعة عقداً لمدة أربع سنوات مع البرتغال يمتد حتى كأس العالم 2030، إنه سيرحب بعودة رونالدو إلى المنتخب.

وأضاف جيسوس، بحسب شبكة "إي إس بي إن" الأميركية: "لم أتحدث مع رونالدو بعد. لن يكون أبداً مشكلة للمنتخب أو لي شخصياً. أما بالنسبة للجدل الدائر، فلكل شخص الحق في رأيه. عندما يحين وقت اتخاذ القرار، سأتحدث مع كريستيانو ومع كل لاعب آخر على انفراد. رونالدو رمز من رموز البرتغال، وسيُخلد اسمه في التاريخ. لقد كان من دواعي سروري العمل معه. إنه شخص سهل التعامل معه للغاية". وتابع: "أحتاج للتحدث معه لمعرفة ما يرغب في فعله. لطالما أخبرني أنه يريد إنهاء مسيرته الكروية في النصر. إذا كان مؤهلاً للانضمام إلى المنتخب، فسأفعل ذلك".

وبالحديث عن كريستيانو، قال أيضاً: "لعب معي 31 مباراة من أصل 50 العام الماضي (في النصر). أشركته بديلاً 16 مرة ولم تكن هناك أي مشاكل. لديّ ميزة كبيرة هنا لأن 12 لاعباً من اللاعبين الذين جرى استدعاؤهم إلى كأس العالم سبق لهم العمل معي". وخلف خورخي جيسوس الإسباني روبرتو مارتينيز الذي رحل بعد انتهاء عقده عقب خروج البرتغال من كأس العالم 2026.