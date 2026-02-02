جيريمي جاكيه إلى البريمييرليغ.. من هو مدافع ليفربول الجديد ونجمه؟

- جيريمي جاكيه يقترب من ليفربول: المدافع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه (20 سنة) يقترب من التوقيع مع نادي ليفربول مقابل 70 مليون يورو، رغم أن قيمته السوقية تبلغ 20 مليون يورو فقط، مما يعكس ثقة النادي في موهبته الدفاعية. - مواهب جاكيه الدفاعية: يتميز جاكيه بطول 1.90 متر، وسرعة ورشاقة، وقدرة على التغطية والتدخلات الدفاعية، مما يجعله إضافة قوية لدفاع ليفربول تحت قيادة المدرب أرني سلوت. - مسيرة جاكيه الاحترافية: بدأ جاكيه مسيرته مع رين الفرنسي، وشارك في 36 مباراة بالدوري، ولعب مع منتخبات فرنسا للفئات العمرية، وشارك في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 سنة عام 2024.

اقترب المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه (20 سنة) من التوقيع مع نادي ليفربول الإنكليزي خلال الساعات المقبلة، في صفقة ستُكلف خزينة نادي الريدز مبلغاً ضخماً مقارنة بعمره الصغير، في تأكيد أنه واحد من أصحاب المواهب الفرنسيين المُميزين القادمين في كرة القدم.

وأكد موقع سكاي سبورتس الرياضي، الاثنين، أن نادي ليفربول اتفق مع المدافع الفرنسي الشاب جيريمي جاكيه (20 سنة) من أجل التوقيع مع الريدز مقابل حوالي 70 مليون يورو، وتُعد هذه القيمة المالية مرتفعة جداً رغم أن القيمة السوقية للمدافع الفرنسي هي حوالي 20 مليون يورو وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص، إلا أن إدارة نادي الريدز تعتبر جاكيه من المواهب التي ستمنح دفاع الفريق قوة إضافية مع المدرب أرني سلوت.

وسيُعلن نادي ليفربول خلال الساعات القادمة عن التوقيع رسمياً مع جاكيه، الذي سبق أن خاض 36 مباراة مع فريق رين الفرنسي في بطولة الدوري، ولكنه لن ينضم إلى الفريق فوراً، بل سيرتدي قميص الريدز مع نهاية موسم 2025-2026، على أن يبدأ رحلته مع بطل البريمييرليغ في الموسم المقبل في شهر يونيو/حزيران المقبل وفقاً للاتفاق الذي أكدته سكاي سبورتس.

ويُعد جيريمي جاكيه من المدافعين الفرنسيين الشباب المُميزين والذي يبلغ طوله 1,90 متراً، ويملك السرعة والرشاقة والموهبة الفردية في التعامل مع الكرة، في وقت يملك ردة فعل قوية وسريعة خلال التغطية والتدخلات الدفاعية، في وقت كانت صحيفة ليكيب الفرنسية نشرت تقريراً سابقاً عن أن جاكيه لديه قوة بدنية كبيرة تُساعده في اللعب قلبَ دفاع.

وبدأ المدافع الفرنسي جيريمي جاكيه رحلته الاحترافية في كرة القدم مع نادي رين الفرنسي الثاني بين سنتي 2022 و2024، وخاض 31 مباراة وسجل ثلاثة أهداف، ثم صعد إلى الفريق الأول وخاض معه 30 مباراة من دون تسجيل أي هدف، في وقت خاض تجربة إعارة مع فريق كريرمونت فوت، ولعب معه 23 مباراة وسجل هدفين.

كما خاض جاكيه عدة تجارب مع المنتخبات الفرنسية للفئات العمرية، إذ لعب مع منتخب فرنسا تحت 17 سنة ولعب مباراة واحدة، ثم خاض تسع مباريات مع منتخب فرنسا تحت 18 سنة، ثم لعب مع منتخب فرنسا تحت 19 سنة، ولعب 14 مباراة وسجل هدفين، كما مثل منتخبات فرنسا تحت 20 و21 سنة، وخاض سبع مباريات مع الفئتين، ويبقى أهم إنجاز لجاكيه مشاركاته في نهائي بطولة أوروبا تحت 19 سنة عام 2024، التي خسرها المنتخب الفرنسي أمام إسبانيا بهدفين نظيفين.