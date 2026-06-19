جيرو يكشف ما ينقص بوعدي للعب في ريال مدريد

- أشاد أوليفييه جيرو بلاعب المغرب أيوب بوعدي بعد أدائه المذهل أمام البرازيل في كأس العالم 2026، مشيراً إلى نضجه وثقته بنفسه، واصفاً إياه بمزيج من فييرا وبوسكيتس. - أكد جيرو أن بوعدي أظهر موهبته منذ المباراة الأولى، مشيراً إلى حاجته لتحسين إنهاء الهجمات ليصبح لاعباً في ريال مدريد مستقبلاً، مع توقعات بتطور بنيته الجسدية. - توقع جيرو صعوبة بقاء بوعدي في ليل، مشيراً إلى إمكانية انتقاله مقابل 60-70 مليون يورو، نظراً لمهاراته المتعددة وقدرته على اللعب في جميع المراكز.

أشاد الدولي الفرنسي السابق أوليفييه جيرو (39 عاماً) بلاعب منتخب المغرب أيوب بوعدي (18 عاماً)، بعدما قدّم لاعب الوسط الشاب، الذي اختار تمثيل المغرب في مايو/أيار، أداءً مذهلاً أمام البرازيل (1-1)، في افتتاح مشوار "أسود الأطلس" بكأس العالم 2026، مساء السبت. وقال جيرو الذي يعمل حالياً محللاً رياضياً في شبكة "بي بي سي" خلال كأس العالم 2026: "كنا نعلم أنه موهوب، وقد أثبت ذلك على أكبر مسرح كروي في العالم. أُعجبت بنضجه، فهو هادئ وواثق من نفسه". وأضاف مبتسماً: "وجوده في الفريق المغربي مكسب كبير. فهو مزيج من فييرا وبوسكيتس".

وواصل هداف منتخب فرنسا السابق حديثه عن بوعدي بالقول: "أظهر موهبته منذ المباراة الأولى، وهذه مجرد البداية لأنه لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره. كنت أتحدث عنه مع أصدقائي، وكانوا يرسلون لي صوراً لباتريك فييرا وسيرجيو بوسكيتس، ويقولون إنه مزيج بينهما، لكنه يفتقر إلى القوة البدنية التي كان يتمتع بها فييرا. أعتقد أن بنيته الجسدية ستتطور وسيصبح أقوى. الشيء الوحيد الذي يحتاج إلى تحسينه هو إنهاء الهجمات، عليه أن يكون أكثر شراسة أمام المرمى. إذا استطاع فعل ذلك، فسيلعب لريال مدريد العام المقبل. فلنمنحه الوقت".

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وختم حديثه بالقول: "سيكون من الصعب الإبقاء عليه في صفوف ليل. من الممكن أن ينتقل مقابل 60 أو 70 مليون يورو، فهذا هو السعر السائد في السوق حالياً. إنه لاعب متكامل ومتعدد الاستخدامات، ويجيد اللعب في جميع المراكز".