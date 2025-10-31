جيرونا الأعنف في أوروبا: بطاقات حمراء تضعه تحت المجهر

31 أكتوبر 2025
مارتن لاعب جيرونا يطرد في لقاء فالنسيا، 4 أكتوبر 2025 (أليكس كاباروس/Getty)
يواصل نادي جيرونا الإسباني لفت الأنظار هذا الموسم، لكن هذه المرة ليس بفضل نتائجه أو عروضه الجميلة، بل بسبب سجله الانضباطي المقلق الذي جعله في صدارة الفرق الأكثر عنفاً في أوروبا، إذ جمع الفريق خمس بطاقات حمراء في عشر مباريات فقط بالدوري الإسباني، بمعدل طرد في كل مباراتين، ليتصدر "القارة العجوز" في هذا الجانب السلبي.

ويعاني جيرونا تراجعاً واضحاً في الأداء والنتائج، بعد أن كان قبل موسمين من أبرز مفاجآت القارة بفضل أسلوبه الهجومي المميز. غير أن التوتر والاندفاع الزائد للاعبيه باتا يكلّفان الفريق كثيراً، إذ أصبح الانضباط داخل الملعب تحدياً أساسياً أمام المدرب ميشيل سانشيز، الذي يواجه صعوبة في السيطرة على أعصاب نجومه في اللحظات الحرجة.

وتنوّعت حالات الطرد بين بطاقتين بعد إنذارين وثلاث بطاقات مباشرة، في مشهد يعكس تكرار الأخطاء الفردية وسوء التقدير الدفاعي، حسب ما ورد في تقرير موقع بي سوكر في نسخته العالمية اليوم الجمعة. وبدأت السلسلة منذ الجولة الأولى حين طُرد الحارس باولو غازانيغا أمام رايو فاليكانو، ثم تبعتها حالات أخرى في مواجهة ليفانتي، عندما غادر أكسيل فيتسل وفيتور ريس بالبطاقة الحمراء. أما آخر البطاقات فجاءت أثناء الفوز الصعب على فالنسيا بنتيجة هدفين لواحد، حين أنهى الفريق المباراة بتسعة لاعبين، بعد خروج إيفان مارتين وأليخاندرو فرانسيس.

ويتصدر جيرونا بذلك قائمة الانضباط السيئ متقدّماً على أندية كبرى، مثل تشلسي الإنكليزي ورين الفرنسي وأثلتيك بلباو الإسباني، التي جمعت ثلاث حالات طرد فقط. ويبدو أن الفريق الكتالوني يسير عكس الاتجاه الذي ميّزه سابقاً، حين كان نموذجاً في اللعب المنظّم والروح الجماعية. ويثير هذا السلوك التساؤلات حول مدى تأثير الضغط النفسي وتراجع النتائج على أداء اللاعبين، خصوصاً مع اقتراب مواجهات صعبة في "الليغا" قد تحدد مصير الموسم. ويأمل المدرب ميشيل سانشيز قلب الصورة سريعاً، لأن استمرار هذا النهج سيجعل جيرونا تحت المجهر، لا بسبب مهاراته، بل بسبب بطاقاته الحمراء التي تهدّد موسمه بالانهيار.

