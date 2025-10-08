- ستيفن جيرارد ينتقد لاعبي جيله في منتخب إنكلترا، مشيراً إلى أن الغرور والمنافسة بين الأندية حرمتهم من التتويج الدولي، رغم اقتراب المنتخب الحالي من التأهل لكأس العالم 2026. - جيرارد يصف جيله بـ"الخاسرين المغرورين"، مشيراً إلى أن الانقسامات بين الأندية منعت المنتخب من التماسك كفريق واحد، مما أثر على أدائهم في البطولات الكبرى. - إنكلترا لا تزال تبحث عن كسر صيامها عن الألقاب منذ 1966، رغم امتلاكها جيلاً ذهبياً من نجوم الأندية الكبرى مثل مانشستر يونايتد وتشلسي.

هاجم أسطورة كرة القدم الإنكليزية ونادي ليفربول، ستيفن جيرارد (45 سنة)، لاعبي منتخب إنكلترا الأول في جيله، واصفاً إياهم بعبارات قاسية، ويأتي هذا تزامناً مع اقتراب المنتخب الإنكليزي الحالي كثيراً من التأهل إلى بطولة كأس العالم 2026، إذ يحتاج لفوز فقط على لتوانيا في الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية، الثلاثاء المقبل، من أجل ضمان التأهل رسمياً إلى المونديال، خصوصاً أنه جمع 15 نقطة من خمسة انتصارات في خمس مباريات.

واعتبر القائد السابق لمنتخب إنكلترا ونادي ليفربول لكرة القدم، ستيفن جيرارد، أن الغرور والمنافسة بين الأندية حرما منتخب "الأسود الثلاثة" من التتويج في البطولات الدولية خلال فترة لعبه، وكان جيرارد الذي اعتُبر جزءاً من "الجيل الذهبي" لإنكلترا، ضمن مجموعة موهوبة من اللاعبين لم تتمكن من تجاوز ربع نهائي أي بطولة كبيرة على الرغم من تعاقب عدد من المدربين على الفريق.

وأشار جيرارد إلى أن تلك الانقسامات بين أندية إنكلترا منعت المنتخب من التماسك كفريق واحد، قائلا في بودكاست "ريو فرديناند بريزنتس" الأربعاء: "كنّا مجموعة من الخاسرين المغرورين. لماذا لم نترابط عندما كنّا في العشرين أو الحادية والعشرين من العمر؟ هل كان السبب الغرور، أم المنافسة؟ الأمر يعود إلى الثقافة في إنكلترا. لم نكن أصدقاء أو مترابطين. لم نكن فريقاً. لم نصبح في أي فترة فريقاً قوياً ومتماسكاً".

ولا تزال إنكلترا تبحث عن كسر صيامها عن الألقاب منذ تتويجها بكأس العالم 1966، على الرغم من بلوغها نهائيي بطولة كأس أوروبا الأخيرين تحت قيادة غاريث ساوثغيت. وضم المنتخب الإنكليزي جيلاً تاريخياً من نجوم مانشستر يونايتد مثل ريو فرديناند، بول سكولز وواين روني، إضافة إلى لاعبي تشلسي أمثال آشلي كول، جون تيري وفرانك لامبارد، الذين حققوا بدورهم نجاحات كبيرة في الدوري ودوري الأبطال على مستوى الأندية.