جيرارد يوجه نصيحة إلى سلوت بعد سقوط ليفربول

تفاعل القائد التاريخي لنادي ليفربول الإنكليزي، ستيفن جيرارد (45 عاماً)، مع نتائج الريدز في الفترة الأخيرة، موجهاً نصيحة إلى المدير الفني الحالي للفريق، الهولندي أرني سلوت، بعد الخسارة القاسية في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا على ملعب أنفيلد الشهير بنتيجة 1-4 أمام الضيف أيندهوفن الهولندي، ليتعرّض للهزيمة التاسعة في آخر 12 مباراة خاضها في جميع المسابقات، وهي أسوأ سلسلة له منذ موسم 1953-1954.

وقال جيرارد في تصريحات لشبكة "تي إن تي سبورتس، الأربعاء: "الأزمة كلمة قوية، وتقلل من احترام بعض اللاعبين الذين قدموا الكثير لهذا النادي، وللمدرب الذي حقق لقب الدوري قبل ثلاثة أشهر، لكن لا يمكنك إنكار أن الفريق يعاني بشكل كبير، فهو يمر بمرحلة سيئة للغاية، والثقة في أدنى مستوياتها على الإطلاق، ويواصل النزيف، ما لم يتمكن المدرب من إيجاد الحلول وتحقيق الاستقرار في الفريق، فإن المعاناة ستستمر".

ويعيش سلوت تحت ضغط كبير في الآونة الأخيرة بسبب سوء النتائج وتواضع مستوى العديد من اللاعبين والنجوم الذين كانوا يشكلون الفارق في السنوات الماضية، على غرار المصري محمد صلاح، والمدافع الهولندي فرجيل فان دايك، وعدم قدرة الصفقات الجديدة على تقديم الإضافة، مثل السويدي ألكسندر إيزاك، القادم من نيوكاسل.

من جانبه أكد ستيف مكمانامان، لاعب ليفربول وريال مدريد السابق، أن الحديث عن مستقبل سلوت سابق لأوانه، وقال للمصدر نفسه: ""أعتقد أن الوقت مبكر جداً لمثل هذه الأسئلة، إلا إذا خرجوا من دوري أبطال أوروبا وتراجعوا إلى مناطق الهبوط في الدوري الإنكليزي، سيلعبون أمام أرسنال في الأسبوع الثاني من شهر يناير، وهذا هو الوقت الذي يجب أن يُطرح فيه السؤال. سيكونون في منتصف الموسم بحلول ذلك الوقت".