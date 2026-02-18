جيانلوكا بريستياني.. من لقطة ودّية إلى صدام العنصرية

- توقفت مباراة بنفيكا وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا عند الدقيقة 50 بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية، إثر إبلاغ فينيسيوس جونيور الحكم بتعرضه لإهانات عنصرية من لاعب بنفيكا، جيانلوكا بريستياني. - تصاعدت الأحداث بعد تسجيل فينيسيوس هدفاً واحتفاله بالرقص، مما أدى إلى احتجاجات من لاعبي بنفيكا وجماهيرهم، وتدخل الحكم بإشهار البطاقة الصفراء لفينيسيوس. - استؤنفت المباراة بعد توقف دام عشر دقائق وسط أجواء مشحونة بالتوتر، حيث قوبلت كل لمسة للكرة من فينيسيوس ومبابي بصيحات من المدرجات.

توقفت مباراة بنفيكا وريال مدريد بدوري أبطال أوروبا عند الدقيقة 50، بعد تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية في ملعب دا لوز (النور). وأشار الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسييه بعلامة "إكس" بذراعيه، عقب توجه النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إليه لتنبيهه إلى تعرضه لإهانات عنصرية محتملة من لاعب بنفيكا، الأرجنتيني جيانلوكا بريستياني.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يجتمع فيها اسما فينيسيوس وبريستياني في مشهد واحد. فقبل أيام من اللقاء، انتشرت صورة للاعب الأرجنتيني يظهر فيها هاتفه بخلفية تجمعه بالنجم البرازيلي التُقطت خلال مواجهة سابقة بين بنفيكا وريال مدريد في دور المجموعات، غير أن تلك اللقطة الودّية تحولت هذه الليلة إلى صدام درامي طغى على أجواء مباراة كان يُفترض أن تكون احتفالية كروية.

وجاء ذلك بعد دقائق من تسجيل فينيسيوس هدفاً رائعاً، احتفل به على طريقته المعتادة بالرقص عند الراية الركنية، ما دفع الحكم إلى توجيه تنبيه له قبل أن يشهر البطاقة الصفراء إثر احتجاجه. وخلال تلك اللحظات، تصاعدت ردات الفعل من المدرجات، ما دفع عدداً من لاعبي ريال مدريد إلى الاعتراض على سلوك جماهير بنفيكا. وبحسب تقرير صحيفة ماركا الإسبانية، مساء الثلاثاء، فقد تفاقم الموقف سريعاً عندما توجّه عدد من لاعبي بنفيكا لمجادلة فينيسيوس، قبل أن يتجه بريستياني نحوه مباشرة، حينها، اندفع جناح ريال مدريد مسرعاً نحو الحكم ليبلغه بتعرضه لإهانات عنصرية، ما اضطر ليتكسييه إلى تفعيل بروتوكول مكافحة العنصرية المعتمد من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

وسادت الفوضى داخل الملعب، إذ انفجرت المدرجات بهتافات ضد فينيسيوس، وحاول كل من أنطونيو روديغر ثم أردا غولر إبعاد اللاعب البرازيلي عن الاشتباكات، فيما بدا كيليان مبابي في حالة غضب شديد، ودخل في مشادة مع نيكولاس أوتامندي. وتوجه فينيسيوس إلى مقاعد البدلاء، مُلوّحاً بإشارات فهم منها احتمال مغادرته اللقاء، قبل أن يتدخل البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث أمسك باللاعب وتحدث إليه مطولاً. وخلال ذلك، أعادت الكاميرات اللقطة المثيرة للجدل، وأظهرت بريستياني وهو يغطي فمه بقميصه قبل أن يتجه فينيسيوس نحو الحكم، ثم قام ليتكسييه بإشارة البروتوكول، وأشارت لقطات إلى أن لفظ "قرد" هو الإهانة التي يُشتبه في صدورها، وهو ما احتج عليه مبابي.

ومع استمرار الهتافات ضد فينيسيوس، حاول مدرب الريال ألفارو أربيلوا تهدئة اللاعب، ولم تُسفر محاولات البحث عن لقطات حاسمة تثبت الواقعة بشكل قاطع. وبعد توقف دام نحو عشر دقائق، استؤنفت المباراة وسط أجواء مشحونة بالتوتر، حيث قوبلت كل لمسة للكرة من فينيسيوس ومبابي بصيحات مدوية من المدرجات. وزادت حدة الجدل عندما خرج بريستياني من الملعب ليحل محله دودي لوكيباكيو، إذ حظي اللاعب الأرجنتيني بتصفيق جماهيري في دا لوز.