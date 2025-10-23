- جون تيري، المدافع الإنجليزي الشهير، يواجه تحديات في مسيرته التدريبية بعد نجاحه كلاعب مع تشلسي، حيث لم يحصل على فرص حقيقية لإثبات نفسه كمدير فني رغم مساهمته في عودة أستون فيلا للدوري الممتاز. - بعد مغادرته أستون فيلا في 2021، ارتبط اسمه بنيوكاسل لكنه لم يحصل على الفرصة، ليعود للعمل مع دين سميث في ليستر سيتي ويعمل كمستشار تدريبي في أكاديمية تشلسي. - تيري يعبر عن إحباطه لعدم حصوله على فرصة تدريبية رغم خبرته كلاعب، مشيراً إلى أن قلة الخبرة التدريبية تعيق تقدمه مقارنة بزملائه السابقين.

كان المدافع الإنكليزي جون تيري (44 عاماً)، واحداً من أشهر اللاعبين خلال السنوات الماضية قبل اعتزاله اللعب واتجاهه نحو عالم التدريب، ليجد نفسه في معركة جديدة فشل خلالها في الحصول على فرصٍ حقيقية لإثبات نفسه مديراً فنياً، بعدما نجح لاعباً مع تشلسي في السابق محققاً 17 لقباً، بينها دوري أبطال أوروبا.

بعد اعتزاله اللعب في أستون فيلا، بقي جون تيري مع هذا الفريق مساعداً للمدرب دين سميث، وساهم في عودة النادي مجدداً إلى الدوري الإنكليزي الممتاز، قبل أن يثبت الفريق نفسه بين الكبار في "البريمييرليغ"، ليُغادر تيري الفريق على أثر ذلك في صيف 2021 بحثاً عن فرصة أكبر من أجل النجاح والارتقاء في مسيرته التدريبية، فقد ارتبط اسمه بالإشراف على نادي نيوكاسل لكن ذلك لم يحصل، ليعمل مجدداً مع سميث في ليستر سيتي إلى جانب دوره مستشاراً تدريبياً في أكاديمية تشلسي.

وكان الأمر الأكثر حيرة بالنسبة لجون تيري عدم حصوله على فرصة، كما كان الحال مع زملائه السابقين في منتخب إنكلترا بعيداً عن نجاح مسيرتهم التدريبية حتى اللحظة، على غرار ستيفن جيرار، وواين روني، وكذلك فرانك لامبارد. وحول ذلك يقول المدافع الذي يُعد واحداً من الأفضل في مركزه خلال تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأربعاء: "لم أعد متأكداً من أنني سأدرب تشلسي يوماً ما، لأكون صادقاً، إنّه حلمي الأخير مع النادي، لقد فعلت كلّ شيءٍ هناك، وأردت أن أحصل على الفرصة، لهذا السبب دخلت مجال التدريب مباشرة بعد اعتزالي. أن تنهي مسيرتك بعد 22 عاماً، بنسبة 100% ستكون قد تعلّمت للحصول على فرصة التدريب، خاصة بعد المستوى الذي لعبت فيه والمدربين الذين عملت معهم، لكن هذا بطبيعة الحال لا يمنحك الحق في دخول عالم التدريب مباشرة عبر المستوى العالي، هناك أمورٌ عليك تعلّمها وفهمها".

وتابع تيري: "حظيت بأوقات رائعة مع فيلا، ثم تركته للحصول على فرصة المدرب الأول وظننت أنني مستعد، كنت أعتقد أنني سأكون مديراً فنياً ممتازاً، لكن هل سأحصل على فرصة يوماً ما؟ لست متأكداً، ولكن حين يخبرك الناس بأنك تفتقر إلى الخبرة يصعب عليك استيعاب ذلك، لا أقصد الحصول على وظيفة في البريمييرليغ، لكن أقله في دوري الدرجة الأولى، أجريت مقابلات مع أندية وكان الجواب ببساطة ليس لديك خبرة، عندما أرى بعض الأشخاص الذين يدربون حالياً يُحيّرني الأمر حقاً، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه، هل أنا مُحبط؟ نعم بالتأكيد، لأنني أمتلك العديد من الصفات الجيدة لأكون مديراً فنياً جيداً، لكن للأسف لم يحدث ذلك".