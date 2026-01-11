- واصل الملاكم العراقي جوناثان منصور تألقه في الساحة الدولية بفوزه على المكسيكي ماركو أنطونيو خواريز، محققًا الحزام الذهبي في الولايات المتحدة، مما يعكس تطوره الفني والبدني. - يُعتبر هذا الفوز محطة مفصلية في مسيرة منصور الاحترافية، حيث عزز مكانته بين نخبة الملاكمين الصاعدين في الولايات المتحدة، وفقًا للجنة الأولمبية العراقية. - تدعم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية مشروع البطل الأولمبي لرعاية المواهب العراقية، مع تطلعات جماهيرية لمواصلة منصور سلسلة انتصاراته في النزالات المقبلة.

واصل الملاكم العراقي جوناثان منصور تحقيق نتائجه المميزة على الساحة الدولية، مؤكّداً حضوره القوي وتميّزه في المنافسات الاحترافية برياضة الفن النبيل، التي تُقام في الولايات المتحدة الأميركية، حيث يُقيم حالياً.

وبحسب بيان للجنة الأولمبية العراقية، أمس السبت، فقد تمكّن منصور من تحقيق فوز مستحق على منافسه المكسيكي ماركو أنطونيو خواريز، ليتوّج الملاكم العراقي بالحزام الذهبي، في إنجاز جديد يُضاف إلى سجل انتصاراته المتصاعد، الذي يعكس حجم التطور الكبير الذي يشهده مستواه الفني والبدني. وبيّن بيان الأولمبية العراقية، أنّ هذا الفوز يُعد محطة مفصلية في مسيرة جوناثان منصور الاحترافية، إذ عزّز من خلاله مكانته بين نخبة الملاكمين الصاعدين في الولايات المتحدة الأميركية.

ضمن مشروع البطل الأولمبي

جوناثان منصور يتوج بالحزام الذهبي في أمريكا pic.twitter.com/lubMjQiezu — اللجنة الاولمبية الوطنية العراقية (@nocirq) January 10, 2026

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة مشاركات جديدة للبطل العراقي في نزالات مهمة، وسط تطلعات جماهيرية كبيرة لمواصلة سلسلة انتصاراته. وتدعم اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، من خلال مشروع البطل الأولمبي، جميع المواهب العراقية داخل البلاد وخارجها، مع العمل على رعاية الطاقات الواعدة وتذليل العقبات التي تواجهها، بما يسهم في إعادة الحضور العراقي القوي إلى منصات التتويج الإقليمية والدولية.