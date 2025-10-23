جوليان ألفاريز مقتنع بمغادرة أتلتيكو... وبرشلونة يريده

- جوليان ألفاريز، المهاجم الأرجنتيني الموهوب، يخطط لمغادرة أتلتيكو مدريد في نهاية موسم 2025-2026 بحثًا عن فرص أكبر وتطوير مسيرته الكروية، وسط تراجع مستوى الفريق الحالي. - برشلونة يسعى بقوة للتعاقد مع ألفاريز، لكن السعر المرتفع الذي يصل إلى 150 مليون يورو يشكل عقبة بسبب الأزمة المالية للنادي، رغم أن اللاعب يناسب أسلوب لعب المدرب هانسي فليك. - في حال فشل برشلونة، من المتوقع أن تتنافس أندية كبرى مثل مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على ضم ألفاريز في صيف 2026.

كشفت صحيفة سبورت الإسبانية تفاصيل جديدة حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني الموهوب، جوليان ألفاريز (25 سنة)، مع فريقه أتلتيكو مدريد الإسباني، حيثُ تُشير كل المعلومات في الصحف الرياضية العالمية إلى إمكانية مغادرة نجم منتخب الأرجنتين في نهاية موسم 2025-2026.

وكشفت صحيفة سبورت الإسبانية، الخميس، عن أن المهاجم الأرجنتيني، جوليان ألفاريز، مُقتنع بمغادرة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني في نهاية الموسم الحالي، إذ يبحث عن فرص أكبر للظهور في منافسات عام 2026، من أجل تطوير مسيرته الكروية ومحاولة تحقيق الألقاب المحلية والأوروبية، خصوصاً مع التراجع الكبير لمستوى الروخيبلانكوس في الموسم الكروي الحالي.

ووفقاً للصحيفة الإسبانية فإن جوليان ألفاريز مطلوب بقوة من نادي برشلونة الإسباني، وسيُحاول من الآن من أجل الحصول على توقيعه، ولكن المشكلة الوحيدة في سعره المرتفع جداً، والذي يصل إلى حوالي 150 مليون يورو بحسب ترانسفر ماركت المختص بالسوق وأسعار اللاعبين، وهو سعر ربما لا يُناسب النادي الكتالوني بسبب أزمته المالية والمعاناة المُستمرة منذ سنوات.

وكانت الصحيفة نفسها أشارت في وقت سابق إلى أن برشلونة يُقاتل من أجل التعاقد مع جوليان ألفاريز لأنه موهبة أرجنتينية مُميزة، وأمسى واحداً من نجوم منتخب الأرجنتين في الوقت الحالي، إذ يملك المهارات الفردية والسرعة ويُسجل الأهداف المُميزة في الفترة الأخيرة، مما يجعله لاعباً مناسباً لأسلوب لعب النادي الكتالوني مع المدرب الألماني، هانسي فليك.

وفي حال فشل برشلونة في التعاقد مع جوليان ألفاريز، من المتوقع أن تدخل أندية كبيرة على الخط في ميركاتو صيف عام 2026، من أجل محاولة خطف الموهبة الأرجنتينية المُميزة، خصوصاً الأندية الميسورة مالياً والتي لا تُعاني أزمات مالية كبيرة، عكس النادي الكتالوني، ومن الممكن أن يكون مانشستر سيتي الإنكليزي أو باريس سان جيرمان الفرنسي على رأس القائمة الذهبية.