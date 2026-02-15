جولة الحسم تشعل دور المجموعات في أبطال أفريقيا والكونفيدرالية

- في دوري أبطال أفريقيا، يواجه الأهلي المصري الجيش الملكي المغربي في مباراة حاسمة، حيث يسعى الأهلي لتأمين صدارة المجموعة، بينما يحتاج الجيش الملكي إلى التعادل لضمان التأهل، وسط توترات جماهيرية وغيابات في صفوف الأهلي. - شبيبة القبائل الجزائري يلتقي يانغ أفريكانز التنزاني في مباراة تحصيل حاصل، حيث يسعى شبيبة القبائل لتحقيق انتصار معنوي، بينما يطمح يانغ أفريكانز للفوز لتعزيز فرص التأهل، وسط انتقادات لمدرب شبيبة القبائل. - في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، يتصدر الوداد المغربي المجموعة الثانية ويحتاج إلى الفوز أو التعادل أمام عزام التنزاني لتأمين الصدارة، بينما يتنافس شباب بلوزداد الجزائري وأوتوهو الكونغولي على صدارة المجموعة الثالثة.

تترقب الجماهير تأهل فريق عربي جديد إلى الدور ربع النهائي، لدوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، عندما يُسدل الستار، اليوم الأحد، على منافسات دور المجموعات للنسخة 2025-2026، حين يلتقي في المجموعة الثانية ناديا الأهلي المصري والجيش الملكي المغربي، في أجواء متوترة جماهيرياً، حيث عانى الأهلي من اعتداءات جماهيرية لأنصار النادي المغربي في لقائهما بالجولة الثانية بالمغرب، ثم حدثت مناوشات خلال منافسات كأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب، عندما اتهم مدرب المنتخب المصري، حسام حسن، في تصريحات له، جماهير المغرب، بعدم دعمه في مباريات الأدوار الإقصائية.

ويتصدر الأهلي جدول ترتيب المجموعة برصيد تسع نقاط، وحسم التأهل إلى الدور ربع النهائي لأبطال أفريقيا ويبحث عن تأمين الصدارة من خلال الفوز أو التعادل على ملعبه، فيما يملك الجيش الملكي ثماني نقاط، ويحتاج إلى التعادل على الأقل لحسم التأهل، بصرف النظر عن نتيجة مباراة يانغ أفريكانز التنزاني، مع شبيبة القبائل الجزائري في المجموعة نفسها.

ويتنافس الجيش الملكي مع يانغ أفريكانز على بطاقة التأهل الثانية إلى الدور ربع النهائي، حيث يملك يانغ أفريكانز خمس نقاط في المركز الثالث في الجدول، وما يزيد من المباراة صعوبة، الاهتمام الجماهيري الكبير، حيث أُعلن شراء كل التذاكر فور طرحها للجماهير بعد 120 دقيقة فقط. ويعاني الأهلي من غيابات بالجملة في صفوفه، يتصدرها محمود حسن تريزيغيه، هدافه الأول، للإصابة التي تعرض لها أخيراً، وأيضاً أحمد مصطفى زيزو، الجناح الأيمن الذي تعرض للإصابة. في المقابل، يخوض الجيش الملكي المواجهة وسط إغراءات مالية حازها لاعبوه، من أجل العودة بالنتيجة المطلوبة.

وفي المجموعة نفسها، يلتقي نادي شبيبة القبائل الجزائري، وفي جعبته ثلاث نقاط مع مضيفه يانغ أفريكانز التنزاني الثالث، برصيد خمس نقاط، في لقاء تحصيل حاصل لشبيبة القبائل الذي يسعى لحصد انتصار معنوي يصالح به جماهيره، يحتوي الخروج الحزين من دور المجموعات، فيما تمثل المباراة بالنسبة إلى جوزيف زينباور، المدير الفني لفريق شبيبة القبائل، تحدياً صعباً، في ظل الانتقادات التي تعرض لها أخيراً، وبدأت معها أصوات إقالته من منصبه تظهر في الصورة، حال استمرار سوء النتائج، خصوصاً أن الفريق لا يزال بعيداً عن صراع المنافسة على مركز بين الثلاثة الأوائل في الدوري الجزائري.

كما ويُسدل الستار أيضاً على دور المجموعات لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية، وتتجه الأنظار في المجموعة الثانية صوب لقاء الوداد المغربي وعزام التنزاني في مباراة البحث عن تأمين الصدارة بالنسبة إلى الوداد في رحلة المنافسة على حصد اللقب، ويملك الوداد في جعبته 12 نقطة يحتل بها المركز الأول، ويحتاج إلى الفوز أو التعادل لتأمين تصدره للمجموعة، بخلاف تأهله إلى الدور ربع النهائي، فيما يملك عزام تسع نقاط يحتل بها المركز الثالث في الجدول، ولا تزال فرصته قائمة بقوة في الصعود.

وفي المجموعة ذاتها، يلتقي مانياما الكونغولي، نظيره نيروبي النيجيري في مباراة مهمة بالنسبة إلى مانياما الذي يملك تسع نقاط، ويحتل المركز الثاني، ويأمل الفوز مقابل تعثر عزام أمام الوداد، لحسم بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي. وفي المجموعة الثالثة، يلعب نادي شباب بلوزداد الجزائري مع أوتوهو الكونغولي في مباراة تأمين الصدارة في جدول الترتيب بالنسبة إلى ممثل الجزائر، بعدما حسما معاً (شباب بلوزداد وأوتوهو) بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي. ويملك شباب بلوزداد 12 نقطة في المركز الأول، فيما يملك أوتوهو تسع نقاط في المركز الثاني.