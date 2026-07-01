جوعان بن حمد سيبقى رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي حتى 2035

- الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني سيواصل رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي حتى عام 2035 بعد إغلاق باب الترشح دون منافسة، مما يضمن انتخابه بالتزكية في الجمعية العمومية المقبلة. - تلقى الشيخ جوعان دعمًا من 27 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، مما يمهد لبقائه في منصبه من 2027 حتى 2035، حيث شهدت الرياضة تحت قيادته إنجازات ملحوظة منذ توليه رئاسة اللجنة الأولمبية القطرية في 2015. - الجمعية العمومية المقبلة للمجلس الأولمبي الآسيوي ستُعقد في الدوحة في 27 يناير 2027، حيث سيتم التصديق رسميًا على ولاية الشيخ جوعان الجديدة.

سيواصل القطري الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني مهامه في رئاسة المجلس الأولمبي الآسيوي حتى عام 2035، وذلك بعدما جرى إغلاق باب الترشّح للمنصب من دون أن يتقدّم أي مرشح آخر بملف لمنافسته، ما يعني أنّه سيكون رئيساً بالتزكية خلال الانتخابات المقبلة للجمعية العمومية.

وأكد المجلس الأولمبي الآسيوي، الثلاثاء، أن المهلة التي كانت محددة لتقديم طلبات الترشّح قد وصلت إلى نهايتها بتاريخ 30 يونيو/ حزيران 2026 من دون أن يتقدّم أي منافس لهذا المنصب، مع تلقي الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ترشيحات دعم وتأييد من 27 لجنة أولمبية وطنية آسيوية، تمهيداً لبقائه على رأس عمله ومسؤولياته في ولاية تبدأ في 2027 حتى عام 2035.

ويرأس الشيخ جوعان اللجنة الأولمبية القطرية منذ عام 2015، وشهدت الرياضة تحت قيادته الكثير من الإنجازات، مع الإشارة إلى أنّه تولى رئاسة المجلس الأولمبي بالتزكية خلال اجتماع الجمعية العمومية الـ46 التي عُقدت في العاصمة الأوزبكية طشقند، بمشاركة أكثر من 350 مسؤولاً عن الرياضة من خمس وأربعين لجنة أولمبية آسيوية، خلفاً للرئيس الراحل الهندي راندرير سينغ الذي ترك منصبه لأسباب صحيةٍ قبل ذلك.

بعيدا عن الملاعب جوعان بن حمد رئيساً جديداً للمجلس الأولمبي الآسيوي

ومن المقرر أن تُعقد الجمعية العمومية المقبلة للمجلس الأولمبي الآسيوي في العاصمة القطرية الدوحة يوم 27 يناير/كانون الثاني 2027، حيث سيُصادق رسمياً على الولاية الجديدة للرئيس، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني.