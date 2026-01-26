جوعان بن حمد رئيساً جديداً للمجلس الأولمبي الآسيوي

- انتُخب جوعان بن حمد آل ثاني رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية خلال الجمعية العمومية في أوزبكستان، ليصبح الرئيس الـ22 للحركة الأولمبية في آسيا، خلفاً للهندي راجا راندير سينغ الذي تنحى لأسباب صحية. - جوعان، الذي يشغل أيضاً منصب النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية عن آسيا، أكد في كلمته على أهمية الوحدة والتنوع في القارة الآسيوية لتعزيز قوة المجلس الأولمبي. - الانتخابات الرئاسية السابقة في بانكوك شهدت جدلاً بعد رفض اللجنة الأولمبية الدولية الاعتراف بها، حيث فاز الشيخ الكويتي طلال الفهد الصباح بأغلبية الأصوات.

انتُخب القطري، جوعان بن حمد آل ثاني (39 سنة)، رئيساً للمجلس الأولمبي الآسيوي بالتزكية، الاثنين، وذلك خلال الجمعية العمومية التي أقيمت في أوزبكستان، في بداية عهد جديد للشقيق الأصغر لأمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والذي سيكون الرئيس الـ22 للحركة الأولمبية في آسيا منذ إقامة أول دورة ألعاب آسيوية متعددة الرياضات عام 1913.

وكان جوعان بن حمد مرشحاً وحيداً لمنصب الرئيس مع إقفال باب الترشح في شهر يوليو/تموز الماضي، وسيكمل فترة ولاية الرئيس الهندي راجا راندير سينغ الذي تنحى بسبب وضعه الصحي، بحسب ما أعلن المجلس الآسيوي، وجرت الانتخابات خلال الجمعية العمومية الـ46 في مدينة طشقند، بمشاركة جميع ممثلي اللجان الأولمبية الآسيوية الـ45، وبحضور رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيايف.

ويشغل جوعان، العاشق للفروسية وتربية الصقور، أيضاً منصب النائب الأول لرئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية (أنوك) عن قارة آسيا منذ عام 2022، ورئيس اللجنة الأولمبية القطرية منذ 2015، وقال جوعان في كلمته أمام الجمعية العمومية "تُعدّ آسيا أكبر القارات وأكثرها تنوعاً ضمن الأسرة الأولمبية. وهذا التنوع هو أعظم مصادر قوتنا، لكنه يتطلب منا العمل بروح الوحدة. معاً لنعمل نحو مجلس أولمبي آسيوي أكثر وحدة وقوة ونجاحاً، معا من أجل آسيا. أود أن أعرب عن خالص تقديري لصديقي العزيز، سعادة السيد راجا راندير، على قيادته ورؤيته وجهوده الدؤوبة خلال أوقات مليئة بالتحديات".

وكان سينغ (79 عاماً)، الرامي السابق، أميناً عاماً للمجلس بين عامي 1991-2015، وطلبت منه اللجنة الأولمبية في عام 2023 تسيير أعمال المجلس، بعد رفضها الاعتراف بالانتخابات الرئاسية في تموز/يوليو 2023 في بانكوك وشهدت فوز الشيخ الكويتي طلال الفهد الصباح على حساب مواطنه حسين المسلّم بأغلبية 24 صوتاً مقابل 20، وزعمت الأولمبية الدولية بأن شقيق الفائز في الانتخابات، أحمد الفهد الذي شغل هذا المنصب على مدى 30 عاماً لعب دوراً مثيراً للجدل في انتخابه.