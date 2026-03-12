جوشوا يُغير خططه في المُلاكمة رغم الحرب في الشرق الأوسط

- أنطوني جوشوا يغير خططه للعودة إلى الحلبات بعد حادث سير مميت، ويختار دبي رغم الأوضاع الأمنية المتوترة في الشرق الأوسط، لمتابعة علاجه الطبيعي وتأسيس شركته التجارية العملاقة بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني. - جوشوا يعتزم الانتقال نهائيًا إلى الإمارات للاستفادة من الإعفاءات الضريبية، بعد دفعه ضرائب باهظة في المملكة المتحدة، حيث بلغت 10.1 ملايين جنيه إسترليني في 2024 و6.3 ملايين في 2023. - يشعر جوشوا بالأمان الشخصي في الإمارات، بعيدًا عن محاولات السرقة التي تعرض لها في لندن، ويركز على علاجه الطبيعي للعودة إلى الحلبات في سبتمبر القادم.

قرر المُلاكم البريطاني، أنطوني جوشوا (36 عاماً)، تغيير جميع خُططه التي وضعها قبل عدة أسابيع، من أجل العودة مرة أخرى إلى الحلبات، عقب غيابه منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، نتيجة حادث السير المميت، الذي نجا منه في نيجيريا، بعدما فضل مغادرة المملكة المتحدة، والتوجه مباشرة إلى الإمارات، رغم الأوضاع الأمنية غير مستقرة في منطقة الشرق الأوسط.

وفضل الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا التوجه إلى مدينة دبي، رغم أن الكثير من القاطنين فيها يحاولون المغادرة، بسبب تصاعد حالة الذعر في منطقة الشرق الأوسط، نتيجة استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج العربي، نتيجة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل على إيران قبل عدة أيام، وفق ما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، أمس الأربعاء.

وأكد أنطوني جوشوا في حديثه مع الصحيفة البريطانية، أنه يريد إكمال فترة علاجه الطبيعي في الإمارات، التي سيقم فيها بمدينة دبي، بالإضافة إلى أن الملاكم يريد متابعة خطوات تأسيس شركته التجارية العملاقة، التي تبلغ قيمتها السوقية 150 مليون جنيه إسترليني، ولا يريد جعل أي شخص يتولى مسؤولية متابعة عمل هذه الشركة.

ويُريد جوشوا قضاء وقته خلال الفترة الحالية، بالتركيز على الخضوع للعلاج الطبيعي، ومتابعة أعماله في مدينة دبي، لأنه قرر وفق ما كشفه في حديثه، نيته الانتقال بشكل نهائي من المملكة المتحدة إلى دولة الإمارات، التي تُعطي إعفاءات ضريبية ضخمة، على من يقوم باستثمار الأموال فيها، وهو ما عانى منه صاحب الـ36 عاماً في بلاده، التي دفع إليها ما مجموعه 10.1 ملايين جنيه إسترليني ضرائب في عام 2024، و6.3 ملايين جنيه إسترليني في عام 2023.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن أنطوني جوشوا يعتبر أن الإقامة في إحدى الدول الخليجية، أمر جيد للغاية، لأنه يشعر بالأمان الشخصي، ولا يتعرض لمحاولات السرقة كما حدث معه قبل سنوات في العاصمة البريطانية لندن، بالإضافة إلى مسألة الإعفاءات الضريبية، وأيضاً لا ينسى أنه يريد التركيز على علاجه الطبيعي، لأنه يأمل في العودة مرة أخرى إلى الحلبات في شهر سبتمبر/أيلول القادم.