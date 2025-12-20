جوشوا يُسقط جيك بول بالقاضية ويؤكد: أنقذت سمعة الملاكمة

- تمكن أنطوني جوشوا من هزيمة جيك بول بالضربة القاضية في الجولة السادسة، في نزال أُقيم في ميامي وبُث على نتفليكس، حيث أظهر سيطرة تدريجية بعد بداية بطيئة. - جوشوا أكد على أهمية الحفاظ على سمعة رياضة الملاكمة، مشيراً إلى أن دخول الهواة مثل جيك بول يشوه الرياضة، رغم الدعم الكبير الذي يتلقونه من الشركات الراعية. - حظي جوشوا بدعم نجوم الملاكمة الذين أشادوا بإنجازه، معتبرين أنه أنقذ سمعة "الفن النبيل" من محاولات السيطرة من قبل هواة مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكّن المُلاكم البريطاني أنطوني جوشوا (33 عاماً)، من هزيمة منافسه الأميركي، جيك بول، بالضربة القاضية في الجولة السادسة من عمر النزال الذي أقيم بينهما، السبت، في مدينة ميامي، وبُثَّ على منصة "نتفليكس"، التي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 300 مليون شخص.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن جوشوا اعتمد بداية بطيئة للغاية في الجولات الأربع الأولى من عمر النزال، بعدما عمل جيك بول على المراوغة خصمه، وسط صافرات الجماهير الحاضرة في المدرجات، قبل أن يتمكّن صاحب 36 عاماً من السيطرة على كل شيء تدريجياً، ويسقط الأميركي مرتين في الجولة الخامسة، التي اشتعلت كثيراً.

وأوضحت الصحيفة أن جوشوا لم يرد إطالة عمر النزال أكثر من الجولة السادسة، بعدما انقض بقوة على جيك بول، وأمطره بسيل من اللكمات القوية، قبل الضربة القاضية، التي جعلت الأميركي يسقط ويفشل بالعودة، بعدما أنهى الحكم العدّ القانوني، ويعلن فوز صاحب 36 عاماً على خصمه، الذي تحوّل من عالم موقع "يوتيوب" إلى المُلاكمة، ولُقِّن درساً قاسياً.

وتابعت "ذا صن" أن جيك بول تعرض لهزيمته الثانية خلال رحلته القصيرة في عالم المُلاكمة، فيما أكد جوشوا بعد انتصاره، أنه أنقذ سمعة رياضة "الفن النبيل"، التي تعرضت للتشويه بسبب دخول بعض من الهواة إليها، وعملهم على إيهام الجماهير بأنهم قادرون على هزيمة أي شخص يلعبون ضده، نتيجة الدعم الكبير الذي تحرص الشركات الراعية على تقديمه.

وختمت الصحيفة تقريرها أن جوشوا استطاع أن يجمع خلفه نجوم رياضة المُلاكمة، الذين عبروا عن فخرهم بما فعله، معتبرين أنه تمكن من إنقاذ سمعة رياضة "الفن النبيل"، ضد هواة مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتقدمهم جيك بول، ويظنون بأن بإمكانهم الدخول والسيطرة على هذه الرياضة، التي تحتاج إلى الموهبة، التدريب، الخبرة ومنافسة حقيقة، بعيداً عن حرب التصريحات عبر وسائل الإعلام.