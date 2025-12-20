جوشوا يُسقط جيك بول بالقاضية ويؤكد: أنقذت سمعة الملاكمة

رياضات أخرى
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
20 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 17:27 (توقيت القدس)
لحظة قيام جوشوا بتوجيه الضربة القاضية ضد جيك بول، 20 ديسمبر 2025 (جورجيو فييرا/Getty)
لحظة قيام جوشوا بتوجيه الضربة القاضية ضد جيك بول، 20 ديسمبر 2025 (جورجيو فييرا/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- تمكن أنطوني جوشوا من هزيمة جيك بول بالضربة القاضية في الجولة السادسة، في نزال أُقيم في ميامي وبُث على نتفليكس، حيث أظهر سيطرة تدريجية بعد بداية بطيئة.
- جوشوا أكد على أهمية الحفاظ على سمعة رياضة الملاكمة، مشيراً إلى أن دخول الهواة مثل جيك بول يشوه الرياضة، رغم الدعم الكبير الذي يتلقونه من الشركات الراعية.
- حظي جوشوا بدعم نجوم الملاكمة الذين أشادوا بإنجازه، معتبرين أنه أنقذ سمعة "الفن النبيل" من محاولات السيطرة من قبل هواة مواقع التواصل الاجتماعي.

تمكّن المُلاكم البريطاني أنطوني جوشوا (33 عاماً)، من هزيمة منافسه الأميركي، جيك بول، بالضربة القاضية في الجولة السادسة من عمر النزال الذي أقيم بينهما، السبت، في مدينة ميامي، وبُثَّ على منصة "نتفليكس"، التي يبلغ عدد مشتركيها أكثر من 300 مليون شخص.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أن جوشوا اعتمد بداية بطيئة للغاية في الجولات الأربع الأولى من عمر النزال، بعدما عمل جيك بول على المراوغة خصمه، وسط صافرات الجماهير الحاضرة في المدرجات، قبل أن يتمكّن صاحب 36 عاماً من السيطرة على كل شيء تدريجياً، ويسقط الأميركي مرتين في الجولة الخامسة، التي اشتعلت كثيراً.

وأوضحت الصحيفة أن جوشوا لم يرد إطالة عمر النزال أكثر من الجولة السادسة، بعدما انقض بقوة على جيك بول، وأمطره بسيل من اللكمات القوية، قبل الضربة القاضية، التي جعلت الأميركي يسقط ويفشل بالعودة، بعدما أنهى الحكم العدّ القانوني، ويعلن فوز صاحب 36 عاماً على خصمه، الذي تحوّل من عالم موقع "يوتيوب" إلى المُلاكمة، ولُقِّن درساً قاسياً.

وتابعت "ذا صن" أن جيك بول تعرض لهزيمته الثانية خلال رحلته القصيرة في عالم المُلاكمة، فيما أكد جوشوا بعد انتصاره، أنه أنقذ سمعة رياضة "الفن النبيل"، التي تعرضت للتشويه بسبب دخول بعض من الهواة إليها، وعملهم على إيهام الجماهير بأنهم قادرون على هزيمة أي شخص يلعبون ضده، نتيجة الدعم الكبير الذي تحرص الشركات الراعية على تقديمه.

أوسيك قبل مواجهة فيوري في الرياض، 18 ديسمبر 2024 (ريتشارد بيلهام/Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

أوسيك ضد مايك تايسون.. هل يقام النزال المُرعب؟

وختمت الصحيفة تقريرها أن جوشوا استطاع أن يجمع خلفه نجوم رياضة المُلاكمة، الذين عبروا عن فخرهم بما فعله، معتبرين أنه تمكن من إنقاذ سمعة رياضة "الفن النبيل"، ضد هواة مواقع التواصل الاجتماعي، الذين يتقدمهم جيك بول، ويظنون بأن بإمكانهم الدخول والسيطرة على هذه الرياضة، التي تحتاج إلى الموهبة، التدريب، الخبرة ومنافسة حقيقة، بعيداً عن حرب التصريحات عبر وسائل الإعلام.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
وليد الركراكي في المؤتمر الصحافي لمنتخب المغرب، 20 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الركراكي يحسم مشاركة حكيمي في الافتتاح ويؤكد: جاهزون للتتويج

ستان فافرينكا خلال مشاركته في بطولة روليكس ماسترز، 1 أكتوبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
رياضات أخرى
مباشر

فافرينكا يعلن نهاية رحلته في التنس ويكشف تفاصيل الختام

عباس أكرم وغربال، وغوراري في مونديال الأندية، 22 يونيو 2025 (لكيفن كوكس/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

حضور عربي في قائمة الحكام المساعدين وتقنية الفار في أمم أفريقيا