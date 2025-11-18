جوشوا يواجه بول... نزال "الثراء الفوري"

- أعلن رسمياً عن نزال بين بطل العالم السابق أنطوني جوشوا واليوتيوبر جيك بول في 19 ديسمبر بمدينة ميامي، بعد استبعاد جيرفونتا ديفيس بسبب مشاكل قانونية، حيث تدخل جوشوا كبديل مستعجل. - دفعت شركة "أم في بي" المملوكة لبول تعويضاً مالياً ضخماً لمنصة "دازن" بسبب التزام جوشوا بعقد حصري معها، ووصف إيدي هيرن قيمة التعويض بأنها "هائلة". - تبلغ القيمة المالية للنزال 100 مليون جنيه إسترليني، سيتم تقسيمها بالتساوي، مع دعم من منصة "نتفليكس" التي ستتولى بثّه.

أُعلن وبشكل رسمي، عن خوض بطل العالم السابق للوزن الثقيل، أنطوني جوشوا (28 فوزاً – 4 هزائم، 25 بالضربة القاضية)، نزالاً جديداً أمام اليوتيوبر الذي تحول إلى ملاكم، جيك بول (12 فوزاً – هزيمة واحدة، 7 بالضربة القاضية)، وذلك في 19 ديسمبر/كانون الأول بمدينة ميامي، في مواجهة تُعدّ احترافية بالكامل.

ويأتي دخول جوشوا طرفاً في النزال باعتباره بديلاً مستعجلاً، بعد استبعاد جيرفونتا ديفيس من الحدث الرئيسي بسبب مشاكل قانونية، رغم أن جوشوا وبول كانا قد تبادلا في وقت سابق فكرة الصعود معاً إلى الحلبة. ولتحقيق هذا النزال، كشف إيدي هيرن، مروج نزال جوشوا، أنّ شركة "أم في بي" المملوكة لبول، دفعت تعويضاً مالياً ضخماً لمنصة "دازن"، نظراً لالتزام جوشوا بعقد حصري معها. ووصف هيرن قيمة التعويض بأنها "هائلة".

ووفقاً لصحيفة ذا صن البريطانية، أمس الاثنين، تبلغ القيمة المالية للنزال 100 مليون جنيه إسترليني (نحو 113 مليون يورو)، سيتم تقسيمها بالتساوي بين الطرفين، ما يعني أن جوشوا سينال أكثر من 50 مليون يورو لقاء نزال يمكن اعتباره "سهلاً" نسبياً، وهو أيضاً نزال تدعمه منصة "نتفليكس" التي ستتولى بثّه. ولا تُعد هذه المكافأة المالية الأكبر في مسيرة جوشوا، بعدما كان أعلى عائد له سابقاً، خلال نزال الثأر أمام أندي رويز جونيور، الذي ناهز 70 مليون يورو، وشكّل ظهوره الأول في السعودية. يُذكر أن أكثر من 100 مليون مشاهد تابعوا، ولو للحظات، نزال بول ضد مايك تايسون في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، وهو الحدث الذي شكّل دخول نتفليكس إلى عالم الملاكمة، لكنه خيّب آمال المتابعين بشكل واسع.