جوشوا يعود إلى المُلاكمة بعد عام من الغياب وهذا موعد نزاله

قرر المُلاكم البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً)، العودة مرة أخرى إلى المواجهات، بعدما غاب عاماً كاملاً عقب خضوعه لعملية جراحية في مرفق يده نتيجة الإصابة التي ظل يعاني منها بعد الهزيمة بالضربة القاضية على يد منافسه دانيال دوبوا في شهر سبتمبر/ أيلول 2024.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأحد، أن جميع المؤشرات كانت تشير إلى عودة جوشوا لحلبات المُلاكمة في أوائل العام المقبل، لكن صاحب الـ36 عاماً خضع لعلاج مكثف، واستطاع الشفاء بشكل كامل من الإصابة التي كان يعاني منها في مرفق يده، الأمر الذي يجعله مؤهلاً إلى الموافقة على النزال الذي سيُقام في العاصمة الغانية أكرا في 20 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وتبقى معرفة هوية منافسه.

وتابعت أن جوشوا يعلم جيداً قدرته على خوض النزال الذي لن يكون حدثاً رئيساً بل عبارة عن مواجهة استعراضية ليحضّر نفسه جيداً، لأنه ينتظر أن يكون عام 2026 حافلاً بأحد النزالات التي تنتظرها الجماهير المحبة لرياضة "الفن النبيل"، ويأمل خلاله في تحقيق الانتصار بالضربة القاضية على أحد منافسيه الأساسيين، ما يضمن لصاحب الـ36 عاماً الحصول على أحد الأحزمة الدولية في الوزن الثقيل.

وأردفت أن جوشوا يريد خوض المواجهة الاستعراضية حتى يعلم مدى نجاح العملية الجراحية في مرفق يده، خاصة أنه خضع لمعسكر مكثف ولم يشعر بأي ألم، لكن النزال سيكشف حجم استعداده الجيد حتى يكون حاضراً بشكل كامل في عام 2026، الذي يطمح فيه إلى إقناع مواطنه تايسون فيوري بالعدول عن قرار اعتزاله وخوض المواجهة التي ينتظرها الجميع من أجل حسم هوية الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن قدوم جوشوا إلى غانا يُعطي دفعة قوية للدولة الأفريقية التي قامت برفع الحظر عن رياضة المُلاكمة بعد إيقافها ستة أشهر بسبب حالتي وفاة خلال المواجهات، إذ تتطلع أكرا إلى مواصلة الترويج لرياضة "الفن النبيل"، التي تأمل في انتشارها بين جيل الشباب وفق ضوابط تحت مظلة الاتحاد الدولي للملاكمة، الذي يسعى إلى إعادة انتشار هذه الرياضة في القارة السمراء.