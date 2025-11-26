جوشوا يصدم فيوري: لا أريد أموالك ولم أخف منك يوماً

- أنطوني جوشوا يرفض تصريحات تايسون فيوري الجريئة، الذي راهن بمليون جنيه إسترليني على فوز جيك بول في نزالهما المقبل، مؤكداً أنه يركز على معسكره التدريبي ولا يهتم بما يقوله الآخرون. - جوشوا يوضح أنه لم يخشَ فيوري يوماً، ويركز على تحقيق الفوز في نزاله ضد بول في ديسمبر، مشيراً إلى أنه يراهن على نفسه لتحقيق الانتصار. - بعد الفوز المتوقع، يخطط جوشوا للاستمتاع بالأرباح المالية والاستعداد للمرحلة التالية من مسيرته الرياضية.

صدم المُلاكم البريطاني، أنطوني جوشوا (36 عاماً)، بتصريحاته القوية والجريئة، مواطنه تايسون فيوري، الذي كشف عن رغبته في المراهنة بمبلغ مليون جنيه إسترليني، على الأميركي جيك بول، الذي يستعد لخوض نزال ضد جوشوا في 19 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، الثلاثاء، أن أنطوني جوشوا يستعد في الفترة الحالية لخوض نزاله ضد الأميركي جيك بول، لكنه رفض ما فعله مواطنه تايسون فيوري، الذي قال في تصريحاته: "أراهن بمبلغ مليون جنيه إسترليني على أن الأميركي سيحسم المواجهة لصالحه، بعدما استطاع بناء جسده بشكل صحيح ومدروس، حتى يصبح ملائماً للوزن الثقيل".

وقال أنطوني جوشوا، رداً على فيوري: "لا أريد أمواله ولم أخف منه يوماً، ودعوه يفعل ما يريده، لأنني أراهن على نفسي في الفترة الحالية، وأركز على المعسكر الحالي، ولا أستمع لما يقوله البعض بشأني، في وسائل الإعلام أو المواقع الإلكترونية، وعلى رأسهم تايسون فيوري الذي يُلقي كلامه بشكل دائم عني، بعدما رفضت خوض نزال القرن أمامه قبل نحو عامين، بسبب شروطه القاسية (يقصد توزيع الأرباح المالية)".

وختم أنطوني جوشوا حديثه: "سأخوض نزالي ضد جيك بول، ولن أهتم نهائياً إذا ما راهن تايسون فيوري على الأميركي، لأنني خُلقت حتى أكون جاهزاً للقتال، وبعد فوزي على بول وإكمال مهمتي، فإنني سأتسلم قيمة الأرباح المالية، التي سأصرفها على نفسي وأستمتع بها، وبعدها أنتقل إلى المرحلة التالية، استعداداً لنزالي القادم، وبالنسبة لي، فإنني أراهن على نفسي، بأنني سأحقق الانتصار في ديسمبر المقبل، ودعونا نرى ما سيحدث بعدها".