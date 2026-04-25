جوشوا يريد "نزال القرن" مع فيوري في هذه الدولة

وصلت المفاوضات بين المُلاكم البريطاني، أنطوني جوشوا (36 عاماً)، ومواطنه تايسون فيوري، إلى مراحلها الأخيرة، من أجل الاتفاق على إقامة نزال "القرن"، الذي سيحسم الجدل الدائر منذ 10 سنوات، حول هوية الملاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وأكد إيدي هيرن، مروج مواجهات أنطوني جوشوا في حديثه مع شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الجمعة، أنه طالب رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة، تركي الشيخ، بأن يقام نزال "القرن" في المملكة المتحدة، نظراً إلى أهمية المواجهة في تاريخ رياضة "الفن النبيل"، مضيفاً: "سيكون لدينا في نهاية المطاف عقد، ونحن الآن نضع النقاط النهائية، من أجل الاتفاقية".

وتابع قائلاً في حديثه: "بعد توقيع الاتفاقية، سيتولى تركي الشيخ تنظيم النزال بين جوشوا وفيوري، حيث من المتوقع أن تكون المواجهة في شهر نوفمبر القادم على ملعب توتنهام في العاصمة البريطانية لندن، وهذا مطلب الجميع في النهاية، لأن مثل هذه المواجهات ستحسم هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة، لذلك أنطوني يحرص على إقامتها في بلده".

وأوضح ذاكراً: "سيعمل جوشوا على خوض نزال تحضيري في شهر يوليو المقبل، وبعده يبدأ رحلة الاستعداد لمواجهة فيوري، الذي عبّر علناً أمام وسائل الإعلام عن رغبته وتحديه لأنطوني، واعتبر أن هذا نزال القرن التاريخي، الذي لن يتكرر في المستقبل بسبب قوة الملاكمين، بالإضافة إلى أن جماهير هذه الرياضة في المملكة المتحدة يترقبونه منذ 10 سنوات كاملة".

وختمت الشبكة البريطانية تقريرها بالإشارة إلى أن أنطوني جوشوا لديه فرصة، حتى يدخل تاريخ رياضة المُلاكمة، إن استطاع هزيمة مواطنه تايسون فيوري، الذي يريد خوض المواجهة، قبل أن يعلن قراره باعتزال رياضة "الفن النبيل"، الأمر الذي سيجعل ما سيحدث في ملعب توتنهام بالعاصمة البريطانية لندن أمراً لا يمكن نسيانه نهائياً.