جوشوا يروي سبب ابتعاده عن الملاكمة مدة عام

21 ديسمبر 2025   |  آخر تحديث: 19:18 (توقيت القدس)
جوشوا يحتفل بفوزه على جيك بول، 20 ديمسبر 2025 (جورجيو فييرا/فرانس برس)
جوشوا يحتفل بفوزه على جيك بول، 20 ديمسبر 2025 (جورجيو فييرا/فرانس برس)
- أنطوني جوشوا ابتعد عن الملاكمة لمدة عام بعد هزيمته القاسية بالضربة القاضية من دانيال دوبوا في سبتمبر 2024، ليعيد التفكير في مستقبله المهني ويقرر العودة والتركيز على هدفه الأساسي.
- بعد فوزه على جيك بول، أكد جوشوا على رغبته في النهوض مجددًا والعودة إلى الحلبة، مشيرًا إلى أن الخسارة كانت جرس إنذار له، وأن العودة كانت ضرورية.
- جوشوا لم يظهر أي رحمة في نزاله ضد جيك بول، حيث أراد إنقاذ سمعة الملاكمة من تأثير الهواة ومشاهير التواصل الاجتماعي.

روى المُلاكم البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً) سبب ابتعاده عاماً كاملاً عن خوض أي نزال في رياضة "الفن النبيل"، قبل الموافقة على مواجهة الأميركي جيك بول، الذي تعرض لهزيمة قاسية من خلال ضربة قاضية في الجولة السادسة.

وقال جوشوا في تصريحاته لشبكة سكاي سبورتس البريطانية، اليوم الأحد، إنه ابتعد مدة عام كامل عن الملاكمة بعدما تجرع مرارة الهزيمة بالضربة القاضية على يد دانيال دوبوا في شهر سبتمبر/ أيلول عام 2024، وتبين حاجته إلى وقت كافٍ حتى يفكر ويقرر ما إذا كان سيواصل مسيرته الاحترافية أم سيعلن اعتزاله، لكنه في النهاية قرر نسيان كل شيء، والمضي قدماً، والتركيز على هدفه الأساسي.

وأضاف جوشوا: "بعد الفوز على جيك بول ونهاية الاحتفالات الخاصة بي، أريد التحدث عن المستقبل الخاص بي، والجميع يعلم كيف مُنيت بالهزيمة القاسية في عام 2024، والآن أريد النهوض، والمضي قدماً من جديد، وسعيد بعودتي مرة أخرى إلى الحلبة، وهذا المكان الذي أريد أن أكون فيه، وعشت لحظات صعبة للغاية خلال 12 شهراً".

لحظة قيام جوشوا بتوجيه الضربة القاضية ضد جيك بول، 20 ديسمبر 2025 (جورجيو فييرا/Getty)
وأوضح: "لقد كانت الخسارة في عام 2024 بمثابة جرس إنذار لي، وأدركت أنه من المستحيل مواصلة حياتي بعيداً عن حلبة الملاكمة، وعرفت أن العودة بعد غياب طال مدة عام هو أمر ضروري بالنسبة لي، والجميع شاهد ما فعلته أمام جيك بول في المواجهة التي أثارت الكثير من الجدل، والآن حان دور تايسون فيوري حتى يفكر في نزال القرن بيننا".

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن أنطوني جوشوا لم يظهر أي رحمة في النزال الذي خاضه ضد جيك بول، لأنه أراد إنقاذ سمعة رياضة الملاكمة، حسب ما قال، التي تلطخت في السنوات الماضية بسبب دخول الهواة ومشاهير مواقع التواصل إليها، لذلك جعل الأميركي لا يستطيع توجيه أي لكمة حقيقية إليه، بالإضافة إلى أن الضربة القاضية التي وجهها كسرت فك جيك بول.

