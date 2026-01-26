جوشوا يحسم مستقبله في المُلاكمة بعد نجاته من الموت في نيجيريا

- نجا الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا من حادث سير مميت في نيجيريا، مما أدى إلى وفاة صديقيه المقربين، وتلقى دعماً كبيراً من الجميع، لكنه يواجه إصابات قوية تتطلب منه الابتعاد عن الحلبات لعدة أشهر. - يفكر جوشوا في إنهاء مسيرته الاحترافية، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً بعد، حيث يأمل في مواجهة مواطنه تايسون فيوري لحسم الجدل حول هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة. - يدرك جوشوا صعوبة العودة السريعة للملاكمة بسبب الإصابات، ويخضع لبرنامج تأهيلي مكثف قبل العودة إلى الحلبات، مع وعيه بطبيعة الملاكمة القاسية.

حصل المُلاكم البريطاني، أنطوني جوشوا (36 عاماً)، على رسائل دعم كبرى من قبل الجميع، بعد نجاته من حادث السير المميت في نيجيريا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى وفاة صديقيه المقربين وعضوي فريقه، إلا أن العديد من وسائل الإعلام العالمية، بدأت الحديث عن مستقبله في رياضة "الفن النبيل"، وبخاصة أنه تعرض لإصابات قوية تتطلب منه البقاء بعيداً عن الحلبات لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الأحد، أن جوشوا تحدث مع عائلته خلال الفترة الماضية، وكشف عن تفكيره في إنهاء مسيرته الاحترافية في المُلاكمة، لكنه لم يستطع اتخاذ قراره النهائي، لأنه ما زال يأمل في خوض عدد من المواجهات، أبرزها رغبته المُلحة في اللعب ضد مواطنه تايسون فيوري، حتى يجري الانتهاء من الجدل الذي دار في السنوات الماضية، حول هوية المُلاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وأوضحت أن جوشوا لا يريد إنهاء مسيرته الاحترافية في رياضة المُلاكمة، من دون تحقيق هدفه الأول، وهو خوض نزال ضد مواطنه تايسون فيوري، لكنه يعلم صعوبة الأمر في الأشهر القادمة، بسبب عدم قدرته على خوض التدريبات، بسبب الإصابات التي تعرض لها، جراء حادث السير الخطير، الذي تعرض له في نيجيريا بالشهر الماضي، لأنه ملزم بالخضوع لفترة علاج طويلة، قبل أن يلتحق بالمعسكر الإعدادي، الذي يسبق عودته إلى الحلبات.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن جوشوا، يُدرك أن الإصابات التي تعرض لها في حادث السير المميت في نيجيريا، سيجري العمل على الشفاء منها خلال الأشهر القادمة، من خلال الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف وقوي، لكنه لن يستعجل نهائياً العودة مرة أخرى إلى الحلبات، لأن صاحب الـ36 عاماً يُدرك جيداً أن المُلاكمة رياضة قاسية وعنيفة، ولا يمكنه الإعلان عن انطلاق معسكر تدريبي، وهو يعاني من هذه الإصابات.