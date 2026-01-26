جوشوا يحسم مستقبله في المُلاكمة بعد نجاته من الموت في نيجيريا

26 يناير 2026
جوشوا يحتفل بعد فوزه على جيك بول في ميامي، 19 ديسمبر 2025 (جورجيو فييرا/فرانس برس)
جوشوا يحتفل بعد فوزه على جيك بول في ميامي، 19 ديسمبر 2025 (جورجيو فييرا/فرانس برس)
حصل المُلاكم البريطاني، أنطوني جوشوا (36 عاماً)، على رسائل دعم كبرى من قبل الجميع، بعد نجاته من حادث السير المميت في نيجيريا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، ما أدى إلى وفاة صديقيه المقربين وعضوي فريقه، إلا أن العديد من وسائل الإعلام العالمية، بدأت الحديث عن مستقبله في رياضة "الفن النبيل"، وبخاصة أنه تعرض لإصابات قوية تتطلب منه البقاء بعيداً عن الحلبات لعدة أشهر.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أمس الأحد، أن جوشوا تحدث مع عائلته خلال الفترة الماضية، وكشف عن تفكيره في إنهاء مسيرته الاحترافية في المُلاكمة، لكنه لم يستطع اتخاذ قراره النهائي، لأنه ما زال يأمل في خوض عدد من المواجهات، أبرزها رغبته المُلحة في اللعب ضد مواطنه تايسون فيوري، حتى يجري الانتهاء من الجدل الذي دار في السنوات الماضية، حول هوية المُلاكم الأفضل في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وأوضحت أن جوشوا لا يريد إنهاء مسيرته الاحترافية في رياضة المُلاكمة، من دون تحقيق هدفه الأول، وهو خوض نزال ضد مواطنه تايسون فيوري، لكنه يعلم صعوبة الأمر في الأشهر القادمة، بسبب عدم قدرته على خوض التدريبات، بسبب الإصابات التي تعرض لها، جراء حادث السير الخطير، الذي تعرض له في نيجيريا بالشهر الماضي، لأنه ملزم بالخضوع لفترة علاج طويلة، قبل أن يلتحق بالمعسكر الإعدادي، الذي يسبق عودته إلى الحلبات.

فيوري قبل مواجهة وايلدر في لاس فيغاس، 22 فبراير 2020 (آل بيلو/Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

فيوري يستعد لخوض 3 نزالات في 2026 ويتحدى مُلاكماً أميركياً

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن جوشوا، يُدرك أن الإصابات التي تعرض لها في حادث السير المميت في نيجيريا، سيجري العمل على الشفاء منها خلال الأشهر القادمة، من خلال الخضوع لبرنامج تأهيلي مكثف وقوي، لكنه لن يستعجل نهائياً العودة مرة أخرى إلى الحلبات، لأن صاحب الـ36 عاماً يُدرك جيداً أن المُلاكمة رياضة قاسية وعنيفة، ولا يمكنه الإعلان عن انطلاق معسكر تدريبي، وهو يعاني من هذه الإصابات.

