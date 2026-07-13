جوشوا يحدد خليفته في الملاكمة ويصفه بـ"الموهبة"

- أنطوني جوشوا يرى في موسى إيتوما خليفته في الملاكمة، حيث يشبه بداياته في الرياضة، ويستعد إيتوما لمواجهة الكرواتي فيليب هرغوفيتش في أغسطس/آب القادم، مما يمنحه فرصة ليصبح ثاني أصغر بطل في تاريخ الوزن الثقيل. - موسى إيتوما، الذي خاض 14 نزالاً حتى الآن، يمتلك موهبة فذة في الملاكمة، ويتوقع الجميع أن يسيطر على فئة الوزن الثقيل في السنوات القادمة، خاصة مع اقتراب نهاية مسيرة العديد من الملاكمين الكبار. - الطريق مفتوح أمام إيتوما لانتزاع لقب الوزن الثقيل بعد تنازل أولكسندر أوسيك عن ألقابه، مما يعزز إعجاب جوشوا به واعتباره خليفته في رياضة الملاكمة.

حدّد البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً) خليفته في رياضة المُلاكمة، بعدما بدأت وسائل الإعلام العالمية تتغنى بما يفعله الشاب الصغير موسى إيتوما (21 عاماً)، الذي يستعد لخوض نزال صعب للغاية في شهر أغسطس/آب القادم ضد الكرواتي فيليب هرغوفيتش.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأحد، أن أكثر مُلاكم يشبه جوشوا في بدايته، هو موسى إيتوما، الذي خاض حتى الآن 14 نزالاً في مسيرته الاحترافية، ولديه فرصة في حصد لقب عالمي عندما يلعب ضد الكرواتي فيليب هرغوفيتش في شهر أغسطس/آب القادم، حيث تبدو الفرصة أمامه بأن يصبح ثاني أصغر بطل في تاريخ الوزن الثقيل.

ويعود سبب تشبيه موسى إيتوما بمواطنه أنطوني جوشوا إلى طريقة البدايات في رياضة المُلاكمة، وبخاصة أن صاحب الـ36 عاماً برز اسمه في عام 2012، عندما استطاع تحقيق الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية، التي أقيمت في لندن عام 2012، وحقق حينها الفوز بالضربة القاضية في أول 20 نزالاً، وهو نفس الأمر بالنسبة للموهبة الشابة الصغيرة.

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وعبّر جوشوا عن إعجابه الكبير بموسى إيتوما، ووصف ما يمتلكه في الملاكمة بـ"الموهبة الفذة"، ولديه طريق طويل للغاية في الوزن الثقيل، الذي يتوقع الجميع أن يبسط صاحب الـ21 عاماً نفوذه على هذه الفئة خلال السنوات القادمة، مع اقتراب العديد من الملاكمين الكبار من نهاية مسيرتهم الاحترافية، يتقدمهم كل من جوشوا وفيوري وأوسيك.

وأصبح الطريق أمام موسى إيتوما مفتوحاً عن ينتزع لقب الوزن الثقيل في نزاله القادم بشهر أغسطس/آب، بعدما تنازل أولكسندر أوسيك عن ألقابه العالمية الثلاثة، بالإضافة إلى أن المُلاكم البريطاني الشاب لديه فرصة في حصد لقب الاتحاد الدولي للمُلاكمة، وهو ما يفسر سر إعجاب أنطوني جوشوا به، واعتباره خليفته في رياضة "الفن النبيل".