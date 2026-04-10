جوشوا يحدد خصومه في الملاكمة والهدف استعادة سمعته

- يسعى أنطوني جوشوا لاستعادة سمعته في الملاكمة بعد خسارته ثلاث مواجهات في محاولته لاستعادة لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل، حيث يركز على تحديد خصومه بعناية بعد غيابه بسبب حادث مروري وإصابة في الكتف. - يخطط جوشوا لمواجهة ديونتاي وايلدر أولاً، ثم التحدي الأكبر ضد تايسون فيوري لحسم الصراع حول هوية الملاكم الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة. - يتدرب جوشوا مع أولكسندر أوسيك في إسبانيا لاستعادة قوته وتعلم أساليب جديدة، مستفيداً من خبرة أوسيك وأسلوب مايك تايسون في الملاكمة.

يعمل المُلاكم البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً)، خلال الفترة الحالية، على تحديد هوية خصومه بعناية، بعدما وضع هدفاً أساسياً في مسيرته الاحترافية، وهو استعادة سمعته التي خسرها في السنوات الماضية بسبب نتائجه السلبية.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الخميس، أن أنطوني جوشوا خسر في ثلاث مواجهات خلال محاولته استعادة لقب بطولة العالم في الوزن الثقيل بالملاكمة، التي هيمن عليها لعدة سنوات، بعد إنجازه الكبير الذي حققه في أولمبياد لندن 2012 عندما حسم الميدالية الذهبية حينها، لكن تغيير أسلوبه في التدريبات جعله يتراجع بشكل كبير.

وأوضحت أن أنطوني جوشوا يعمل على تحديد خصومه خلال الفترة الحالية، قبل العودة مرة أخرى إلى الحلبات، عقب غيابه الاضطراري بسبب نجاته من الموت في حادث المرور القاتل الذي حصل في نيجيريا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى تعرضه لإصابة على مستوى الكتف، الأمر الذي جعله يخضع إلى جلسات علاج مكثفة.

وأردفت أن جوشوا لديه عدة خياريات مطروحة أمامه، لكنه يميل إلى مواجهة المُلاكم الأميركي ديونتاي وايلدر في البداية، وبعدها يوافق على خوض النزال الأهم في مسيرته الاحترافية عندما يلاقي غريمه تايسون فيوري من أجل حسم الصراع الدائر بينهما منذ عشر سنوات حول هوية الملاكم الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة.

وأضافت الصحيفة أن لجوء جوشوا إلى بطل العالم في الوزن الثقيل بلا منازع، الأوكراني أولكسندر أوسيك، في التدريبات الخاصة التي يخضع لها في الوقت الحالي، يعود إلى رغبة البريطاني في استعادة قوته وصلابته البدنية، والاندفاع الذي عرف عنه خلال سنوات العطاء في مسيرته الاحترافية، بالإضافة إلى تعلم تلقي الضربات وعدم السقوط، مع التركيز على حسم اللقاءات عبر الضربة القاضية.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن جوشوا يخضع للتدريبات مع أوسيك في إسبانيا، لأن الملاكم البريطاني يريد الاستفادة من خبرة الأوكراني، الذي يطبق أسلوب لعب الأسطورة الأميركية السابق مايك تايسون، الذي كان يعتمد على الدخول بقوة في أي نزال، وتوجيه سيل من اللكمات السريعة والخاطفة، مع محاولات تنفيذ ضربة قاضية تسقط خصومه مباشرة من أجل حسم المواجهات.