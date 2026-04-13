جوشوا يتحرك لإنهاء مسيرة فيوري في المُلاكمة

- أنطوني جوشوا يرفض الموافقة الفورية على نزال مع تايسون فيوري، رغم دعوة الأخير، بسبب خبرته في المفاوضات السابقة وتجنباً لاستخدام كلماته ضده. - المفاوضات بين الملاكمين تعثرت على مدى السنوات العشر الماضية بسبب الخلافات حول توزيع الأرباح المالية، مما يجعل النزال المنتظر ذا قيمة فنية ومالية كبيرة. - جوشوا يواصل العلاج النفسي والبدني بعد حادث سير في نيجيريا، ويعتبر أن الفوز في النزال قد يدفع فيوري للاعتزال المبكر، مما يزيد من أهمية الاتفاق على تفاصيل المواجهة.

لم يتردّد الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً)، في الرد على دعوة مواطنه تايسون فيوري، إلى خوض نزال بينهما، من أجل حسم الجدل الدائر، حول هوية أفضل مُلاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، أمس الأحد، أن تايسون فيوري وجه كلامه مباشرة إلى جوشوا، الذي تابع فوز مواطنه على نظيره الروسي أرسلان بك محمدوف من على المقاعد في المدرجات، لكن صاحب 36 عاماً رفض الموافقة على خوض النزال مباشرةً، لأنه يعلم جيداً أن كل كلمة سيتحدث بها، سيجري احتسابها ضده، نظراً إلى خبرته في المفاوضات، التي جرت خلال السنوات الماضية.

وأوضحت أن المفاوضات بين جوشوا وتايسون فيوري خلال السنوات العشر الماضية، انتهت بسبب الاختلاف الدائم بينهما، حول آلية توزيع الأرباح المالية، وبخاصة أن هذا النزال يُعد أحد أكثر الأشياء المنتظرة في رياضة "الفن النبيل" لدى جماهير الرياضة ووسائل الإعلام العالمية، نظراً لقيمته الفنية والمالية الضخمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن السبب الأساسي لعدم موافقة جوشوا المباشرة، يعود إلى مواصلة رحلته في العلاج والتدريبات الخاصة، التي يخضع لها، منذ نجاته من الموت في حادث سير مروري بنيجيريا خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بالإضافة إلى عدم قدرته على تجاوز خسارة صديقيه حتى الآن، وهو الأمر الذي جعله يخضع لجلسات علاج نفسي أيضاً.

وأردفت أن جوشوا يعلم جيداً أن موافقته على خوض نزال "القرن"، وتحقيق الانتصار سيجعل مواطنه يتجه إلى الاعتزال المُبكر، لأن تايسون فيوري لم يبقَ أمامه سوى أنطوني حتى يلعب ضده خلال مسيرته الاحترافية، بالإضافة إلى المسألة الأهم، وهي الاتفاق على آلية توزيع الأرباح المالية، ومكان إقامة المواجهة.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن جوشوا كان ذكياً للغاية، في طلب الانتظار وعدم الموافقة مباشرة على خوض النزال ضد فيوري، الذي يدرك جيداً أن حصوله مباشرة على الإجابة، يعني نيله الأسبقية في المفاوضات، التي ستقام خلال الفترة القادمة بين الطرفَين، حول آلية توزيع الأرباح المالية، ومكان وموعد إقامة النزال.