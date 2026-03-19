جوشوا يتابع تعافيه تمهيداً لعودته إلى الحلبات

- يستعد أنتوني جوشوا للعودة إلى الحلبة بعد غياب طويل منذ فوزه على جيك بول في ديسمبر 2025، حيث يخطط لدخول معسكر تدريبي خلال الأسابيع القادمة لاستعادة لياقته البدنية. - تعرض جوشوا لحادث مروع في نيجيريا أودى بحياة اثنين من أصدقائه المقربين، مما أثر على تدريباته، لكنه بدأ برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابات الطفيفة. - يخطط المروج إيدي هيرن لعودة جوشوا إلى الحلبة في يوليو، بعد استعادة لياقته، حيث سيبدأ مناقشات حول موعد وخصم المواجهة القادمة.

يستعد الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا لدخول معسكر تدريبي خلال الأسابيع القليلة القادمة بهدف العودة إلى الحلبة هذا الصيف، وهو الذي لم يخض أي مواجهة منذ فوزه الساحق على جيك بول، نجم اليوتيوب الذي تحول إلى ملاكم، في ديسمبر/كانون الأول عام 2025.

وانقلبت حياة جوشوا رأساً على عقب بعد انتصاره على بول بعشرة أيام عندما تعرض لحادث مروع أودى بحياة اثنين من أصدقائه المقربين، في موطنه الأصلي نيجيريا، ما أدى إلى ابتعاده عن التدريب قبل أن يبدأ بطل العالم السابق للوزن الثقيل الموحد مرتين برنامجاً تأهيلياً للتعافي من الإصابات الطفيفة التي لحقت به جراء الحادث.

وقال المروج للنزالات إيدي هيرن لصحيفة "ذا صن": "عندما يكون في المعسكر، يشعر بالسعادة والراحة، لم يتمكن من الالتحاق بعد لأنه غير مستعد بدنياً لذلك، لكنه ليس بعيداً عن العودة. وأعتقد أنه سيعود إلى معسكر التدريب خلال الأسبوعين القادمين، ليس لديه موعد محدد، ولا خصم محدد في ذهنه، فقط يرغب في العودة إلى تلك الأجواء".

وذكرت صحيفة ذا صن أنه بمجرد استعادة جوشوا لياقته وعودته إلى مستواه المعهود، سيجري هيرن مناقشات حول موعد عودته إلى الحلبة. وأضاف رئيس شركة ماتشروم بوكسينغ: "بعد أن يقضي بضعة أسابيع هناك، سأسافر لرؤيته وسنبدأ بدراسة إمكانية عودته، أتوقع أن يحدث ذلك في شهر يوليو/ تموز تقريباً".

وشوهد جوشوا هذا الأسبوع يتدرب مع خصمه السابق مرتين أولكسندر أوسيك، لكنه لم ينضم رسمياً بعد إلى معسكر تدريبي تمهيدي لتقييم وضعه الحالي، خاصة أن الفترة الماضية كانت عصيبة للغاية عليه، بعدما لقي صديقا جوشوا المقربان وزميلاه في الفريق، لطيف أيوديل وسينا غامي، مصرعهما بشكل مأساوي في حادث تصادم على طريق لاغوس-إيبادان السريع، وتعهد على أثرها الملاكم بتكريم إرث الراحلين اللذين كانا شخصيتين مؤثرتين في حياته.