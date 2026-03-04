جوشوا يبدأ رحلة علاجه بعد نجاته من الموت وهذا موعد عودته

- بدأ الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا رحلة العلاج الطبيعي بعد إصابة خطيرة في أضلاعه إثر حادث سير مروع في نيجيريا، حيث فقد صديقيه المقربين، مدربه الشخصي كيفن أيوديل ومعالجه النفسي سينا ​​غامي. - تعهد جوشوا بتقديم الدعم المادي لعائلتي صديقيه الراحلين، ويعمل على استعادة مستواه للعودة إلى الحلبات، حيث يخضع الآن لبروتوكول إعادة التأهيل. - أكد مروج مواجهات جوشوا، إدي هيرن، أن العودة إلى الحلبات ستكون في أواخر الصيف بعد فترة علاج طبيعي ومعسكر مغلق.

بدأ المُلاكم البريطاني، أنطوني جوشوا (36 عاماً)، برحلة العلاج، بعدما تعرض لإصابة خطرة في أضلاعه، عقب نجاته من الموت في نيجيريا، بسبب حادث السير المروع، الذي وقع في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ويخضع أنطوني جوشوا لجلسات علاج طبيعي، حتى يشفى من الإصابة التي تعرض لها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد عشرة أيام فقط من فوزه على الأميركي، جيك بول، في الضربة القاضية، لكنه يعمل الآن على استعادة مستواه مرة أخرى، من أجل العودة إلى الحلبات، وفق ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية. وفقد أنطوني جوشوا صديقيه المقربين، وهما مدربه الشخصي كيفن أيوديل، ومعالجه النفسي سينا ​​غامي، في حادث السير المميت في نيجيريا، لكنه تعهد أمام الجميع، بتقديم الدعم المادي إلى عائلتيهما، بالإضافة إلى رغبته في العودة مرة أخرى إلى الحلبات، حيث يخضع الآن إلى "بروتوكول إعادة التأهيل".

وكان المدرب الشخصي، كيفن أيوديل، صديق الطفولة للملاكم البريطاني، أنطوني جوشوا، فيما كان سينا ​​غامي معالجه النفسي لفترة طويلة خلال مسيرته الاحترافية، إلا أن التركيز حالياً على طريقة العودة مرة أخرى إلى الحلبات، خاصة أنه كان قبل الحادث المميت، يستعد لخوض نزال في شهر مارس/آذار الجاري. ورغم أن الكثير من وسائل الإعلام العالمية، توقعت قيام أنطوني جوشوا بالابتعاد عن حلبات المُلاكمة في الفترة القادمة، لكنه أكد في حديثه بجنازة صديقيه، على أنه سيعود لخوض المواجهات، حتى يُكرم أصدقاءه الراحلين، الأمر الذي جعله مع فريقه يضعون خطة، تقضي بخضوعه لفترة علاج طبيعي، قبل الدخول في معسكر مغلق.

من جهته، قال إدي هيرن، مروج مواجهات الملاكم البريطاني، أنطوني جوشوا: "لقد كانت الخطة الأصلية لدينا، قبل الحادث المميت في شهر ديسمبر الماضي، هي لعب نزال في شهر مارس الجاري، ثم خوض مواجهة قوية أمام تايسون فيوري في أغسطس القادم، لكن كل شيء لن يحدث الآن". وأوضح: "أنطوني جوشوا لن يلعب ضد تايسون فيوري في أول نزال بعد عودته إلى الحلبات مرة أخرى، وأتوقع أنه سيعود في أواخر الصيف القادم، لكن كما يعلم الجميع ولن أتردد في الحديث عن حالته الصحية، لأنه في حاجة إلى فترة علاج طبيعي، قبل أن يصبح جسده جاهزاً، حتى يدخل في معسكر تدريبي مغلق".

وختم إدي هيرن حديثه: "نحن نخطط الآن، إلى جعل أنطوني جوشوا يحصل على فترة علاجه الطبيعية، مع أخذ فترة استراحة جيدة، وبعدها يدخل مرحلة المعسكر المغلق، من أجل الاستعداد إلى العودة مرة أخرى إلى الحلبات في شهر يوليو المقبل، لكن لا أعرف بصراحة ما يحدث معه في فترة علاجه، لكن ما أريده الآن الجلوس معه ووضع خطة تجعله يدخل في المعسكر الاستعدادي خلال الشهر القادم على أقصى تقدير".