جوشوا ونزال "القرن" ضد فيوري... هذا موعده المرتقب

- نزال القرن بين أنطوني جوشوا وتايسون فيوري: بعد فوز فيوري على أرسلان بيك محمودوف، يسعى الفريقان لإقامة نزال تاريخي في نوفمبر، لحسم الجدل حول أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة. - مفاوضات جادة وتفاصيل قيد النقاش: إيدي هيرن يؤكد بدء مفاوضات جادة لإقامة النزال، مع تبادل الملاحظات حول العقود، وتحديد تفاصيل المنافسات التحضيرية لجوشوا قبل مواجهة فيوري. - التحضيرات والتوقعات: جوشوا يستعد لنزال تحضيري في يوليو بعد تعافيه من إصابة، مع توقعات بمواجهة فيوري في نوفمبر، وسط اهتمام كبير من الجماهير والإعلام.

بدأ فريق الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً)، العمل على إقامة نزال "القرن" ضد مواطنه تايسون فيوري، الذي وجه دعوة علنية أمام وسائل الإعلام، عقب فوزه على الروسي أرسلان بيك محمودوف، بأنه يُريد حسم الجدل الدائر منذ عشر سنوات حول هوية المُلاكم الأفضل في تاريخ الوزن الثقيل بالمملكة المتحدة.

وقال إيدي هيرن، مروج مواجهات أنطوني جوشوا، في حديث نقلته وكالة فرانس برس الفرنسية اليوم الأربعاء، إنه من المرجح أن يقام نزال القرن بين الملاكمين خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني القادم، مضيفاً: "أنا واثق إلى حد كبير من أن المواجهة التي ينتظرها الجميع ستقام أخيراً في وقت لاحق من هذا العام"، في إشارة واضحة إلى الدخول في مفاوضات جادة هذه المرة، على عكس ما حدث خلال السنوات الماضية.

وكان فيوري الذي يطلق عليه لقب "الملك الغجري" قد عاد إلى الحلبة بعد اعتزال دام 16 شهراً، حيث فاز على الروسي أرسلان بيك محمودوف بإجماع الحكام، بعد 12 جولة سيطر عليها في المواجهة التي أقيمت في ملعب توتنهام بالعاصمة البريطانية لندن، السبت الماضي، لكنه بعد نهاية اللقاء، قامت منصة "نتفليكس" بالإعلان عن التواصل إلى اتفاق بين جوشوا وتايسون من أجل إقامة نزال سيكون الأعلى من ناحية الإيرادات في تاريخ الملاكمة بالمملكة المتحدة.

لكن إيدي هيرن أوضح أن نتفليكس "تسرّعت" في الإعلان، إلا أنه أعرب في الوقت نفسه عن ثقته في إقامة النزال، مُشيراً إلى أن جوشوا بحاجة بداية للعودة إلى الحلبة من أجل خوض نزال تحضيري، بعد فوزه على صانع المحتوى الأميركي جيك بول في ديسمبر/كانون الأول الماضي، في ظهوره الوحيد خلال 19 شهراً، مُضيفاً: "تلقّينا العقود في نهاية الأسبوع الماضي بشأن مقترح إقامة نزالين، وبدأنا تبادل الملاحظات والردود، وما زلنا مستمرين في ذلك. تعليماتي من جوشوا هي إتمام هذا النزال، وهذا ما سنسعى لتحقيقه. لا أستطيع القول إن هناك نقاط خلاف جوهرية، لكن من الطبيعي عند تسلّم أي عقد أن نعود بعدد من الملاحظات".

وتابع "لا يوجد شيء كبير، فقط بعض التفاصيل المتعلقة بالمنافس الذي سيواجهه في يوليو (تموز) القادم، وتوقيت النزال، ومكان إقامته. لقد حاول فيوري الإيحاء بأننا خضنا بالفعل نزالنا التحضيري أمام جيك بول، وهو ما أراه أمراً فيه بعض الجرأة، لكننا نتوقع مواجهة منافس بمستوى قريب من أرسلان بيك محمودوف، ثم مواجهة تايسون".

وختم إيدي هيرن حديثه بالقول: "العرض الذي تلقيناه لا يقضي بمواجهة تايسون فيوري مباشرة، وهذا هو الخيار الذي نفضّله. نحن راضون عن ذلك، ونتوقع خوض النزال الأول في يوليو القادم، ثم مواجهة فيوري في نوفمبر المقبل"، ما يعني أن جوشوا حصل على الضوء الأخضر من قبل الجهاز الطبي حتى يعود إلى الحلبات مرة أخرى بعد الشفاء من الإصابة التي لحقت به عقب نجاته من حادث السير المميت في نيجيريا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.