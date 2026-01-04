جوشوا في أول ظهور بعد الحادث المرعب: أنا مسؤول عنهم

- تعرض الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا لحادث سير مروع في نيجيريا، أودى بحياة اثنين من أعضاء فريقه الشخصي، وعاد إلى المملكة المتحدة لحضور جنازتيهما. - نشر جوشوا صورة على إنستغرام مع عائلته، معبراً عن مسؤوليته تجاه أصدقائه الراحلين، وسيشارك في جنازتيهما في لندن. - الحادث وقع عندما اصطدمت سيارة الدفع الرباعي التي كان يستقلها بشاحنة متوقفة، وكان من الممكن أن يكون جوشوا في المقعد الأمامي، مما كان سيؤدي إلى وفاته.

نشر الملاكم البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً)، أول صورة له على حسابه في إنستغرام، اليوم الأحد، منذ حادث سيره المروع الذي تعرّض له يوم الاثنين الماضي في نيجيريا، والذي أودى بحياة اثنين من أعضاء فريقه الشخصي وأصدقائه المقربين، وقد عاد بطل العالم السابق في الوزن الثقيل إلى المملكة المتحدة من أجل حضور جنازتيهما، وفق ما أكده موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، اليوم الأحد.

وكتب أنطوني جوشوا في أول منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، وتحديداً على حسابه في إنستغرام، منذ الحادث المأساوي في نيجيريا: "أنا مسؤول عنهم". وسيُشارك جوشوا في جنازتي غامي وأيوديل، وهو الذي نشر صورة ظهر فيها الملاكم البريطاني محاطاً بوالدته وعائلته، وكان أحد أفرادها يحملُ صورة مؤطرة لسينا غامي، مدرب جوشوا الشخصي الذي كان ضمن فريقه خلال نزاله في ديسمبر/ كانون الأول ضد اليوتيوبر الأميركي جيك بول.

وفي الساعات الأخيرة، أفادت وسائل الإعلام البريطانية أنّ الملاكم عاد إلى المملكة المتحدة بعدما قضى أياماً عدّة تحت المراقبة في نيجيريا، وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، من المقرر إقامة جنازة غامي، وكيفن لطيف "لاتز" أيوديل، المدرب الشخصي لجوشوا، يوم الأحد المقبل في أحد مساجد لندن، مع العلم أنّه كان من المفترض أن يجلس جوشوا في المقعد الأمامي، لكن تغيير مكانه أنقذ حياته.



وسلّطت الصحيفة البريطانية الضوء مؤخراً على ملابسات الحادث الذي وقع يوم الاثنين الماضي، على طريق مزدحم بين لاغوس وإيبادان، قبل اصطدام سيارة الدفع الرباعي التي كانت تقل أنطوني جوشوا وأصدقاءه بشاحنة متوقفة، إذ اتضح أن بطل العالم السابق للوزن الثقيل مرتين كان من الممكن أن يجلس في المقعد الأمامي بجانب السائق في بداية الرحلة، بدلاً من المقعد الخلفي.

وكان هذا الوضع سيؤدي إلى وفاة الملاكم الإنكليزي، إذ اصطدمت السيارة بالشاحنة من جانبها الأيمن أي جانب الراكب. وقد وُجهت إلى سائق السيارة، أدينيي موبولاجي كايودي، أربع تهم، من بينها القيادة الخطرة التي أدت إلى الوفاة، والقيادة المتهورة والإهمال، والقيادة غير المسؤولة، والقيادة من دون رخصة قيادة سارية المفعول، وجرى تأجيل محاكمته إلى 20 يناير/كانون الأول من هذا العام.