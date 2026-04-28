جوشوا ضد فيوري.. نزال "القرن" يظهر بعد انتظار 10 سنوات

- وافق أنطوني جوشوا على مواجهة تايسون فيوري في نزال "القرن"، بعد انتظار دام 10 سنوات لحسم الجدل حول أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة. - جوشوا يستعد للنزال بتحضيرات في السعودية في يوليو، بعد تعافيه من إصابات خطيرة، بفضل تدخل تركي آل الشيخ الذي عرض مبلغاً مقطوعاً للطرفين. - النزال سيُبث على نتفليكس، مع توقعات بإقامته في ملعب توتنهام بلندن، ليُنهي الجدل حول هوية أفضل ملاكم في المملكة المتحدة.

وافق المُلاكم البريطاني أنطوني جوشوا (36 عاماً) على التحدي الذي أطلقه منافسه تايسون فيوري من أجل خوض نزال "القرن" بينهما، بعدما انتظرت جماهير رياضة "الفن النبيل" لمدة 10 سنوات، حتى يتم حسم الجدل الدائر حول هوية أفضل مُلاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، الاثنين، أن أنطوني جوشوا وقع على عقد إقامة نزال "القرن" ضد مواطنه تايسون فيوري، حيث سيعمل صاحب 36 عاماً على خوض مواجهة تحضيرية في السعودية يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، كي يستعد بشكل مثالي للمعركة المنتظرة منذ 10 سنوات، التي ستُقام في الربع الأخير من هذا العام.

وأوضحت أن جوشوا دخل مرحلة الاستعداد في شهر مارس/آذار الماضي، بعدما حصل على الموافقة الطبية، عقب الشفاء من الإصابات التي تعرض لها في منطقة الكتف اليمنى، إثر نجاته من حادث السير المميت في نيجيريا بشهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لكنه الآن سيعمل على تكثيف جهده، حتى يخوض المواجهة التحضيرية في السعودية بشكل مثالي.

وأردفت أن موافقة جوشوا على خوض نزال "القرن" تعود إلى تدخل رئيس الاتحاد السعودي للملاكمة تركي آل الشيخ في المفاوضات، بعدما عرض دفع مبلغ مقطوع على الطرفين، بدلاً من التفاوض على تقسيم الجائزة بينهما، لتتبقى الآن معرفة مكان إقامة المواجهة، وبخاصة أن العديد من أساطير اللعبة يُطالب بإقامته في المملكة المتحدة، وتحديداً في ملعب توتنهام بالعاصمة البريطانية لندن.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن نزال "القرن" بين جوشوا وفيوري، سيكون منقولاً على منصة نتفليكس، وبات الطريق مفتوحاً الآن أمام المُلاكمين من أجل التحضير بشكل جيد، لخوض المواجهة في الربع الأخير هذا العام، إذ سيكون هناك بطل ينهي الجدل الدائر منذ 10 سنوات، حول هوية أفضل ملاكم في الوزن الثقيل بتاريخ المملكة المتحدة.