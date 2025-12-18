- جورجينيو، نجم فلامنغو، يعبر عن فخره بأداء الفريق رغم الخسارة أمام باريس سان جيرمان في نهائي كأس القارات بركلات الترجيح، مشيدًا بتمثيلهم الجيد للبرازيل. - سجل جورجينيو ركلة جزاء حاسمة أعادت الروح لفريقه في مباراة صعبة، مؤكدًا على الجهد الكبير المبذول خلال الموسم، ومشيرًا إلى استمراره مع الفريق حتى عام 2026. - باريس سان جيرمان يحقق لقب كأس القارات 2025، مضيفًا إلى سلسلة نجاحاته تحت قيادة المدرب لويس إنريكي، في موسم استثنائي شهد سيطرة الفريق على معظم البطولات.

تحدث النجم الإيطالي جورجينيو (33 سنة)، لاعب فريق فلامنغو البرازيلي، بعد نهاية المباراة النهائية لبطولة كأس القارات بالخسارة أمام نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بركلات الترجيح (2-1)، بعد التمديد لأشواط أساسية وإضافية والتعادل (1-1).

وقال جورجينيو لاعب فريق فلامنغو البرازيلي لـ"العربي الجديد" في المنطقة المختلطة للإعلاميين في ملعب أحمد بن علي: "عملنا كثيراً هذا الموسم، وإذا نظرت إلى الوراء سترى أننا حققنا الكثير من الإنجازات. وصلنا إلى هنا وخسرنا صحيح، ولكننا قاتلنا حتى النهاية. مثلنا الفريق بشكل جيد، مثلنا ألوان بلدنا البرازيل أفضل تمثيل، نتمنى أن يكونوا فخورين بنا، وبما قدمناه في الملعب".

وتابع نجم منتخب إيطاليا جورجينيو حديثه قائلاً: "نعم سجلت ركلة الجزاء مجدداً بطريقتي المعتادة، كانت ركلة جزاء مهمة جداً، أعادت الروح وأعادت الفريق إلى المباراة، كانت مباراة صعبة جداً، كان علينا الركض كثيراً في المواجهة. أعتقد أن كل من تابع المباراة رأى كيف ظهر فلامنغو بمستوى قوي. بالنسبة لعام 2026، أنا باق هنا حالياً وليس هناك أي شيء جديد".

يُذكر أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي حقق اللقب السادس له مع المدرب لويس إنريكي في عام 2025، بعدما حصد ألقاب الدوري والكأس و"السوبر" في فرنسا، ولقبي دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي، وأخيراً لقب بطولة كأس القارات 2025، في موسم استثنائي بالنسبة إلى الفريق الذي سيطر على معظم المسابقات.