جوب بيلنغهام يرفض البقاء مع دورتموند ويدرس خياراته

ميركاتو
برلين

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
19 أكتوبر 2025
لعب جوب بيلنغهام ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني، 18 أكتوبر 2025 (هاري لانغر/Getty)
لعب جوب بيلنغهام ضد بايرن ميونخ في الدوري الألماني، 18 أكتوبر 2025 (هاري لانغر/Getty)
+ الخط -

يرفض النجم الإنكليزي جوب بيلنغهام (20 عاماً) فكرة البقاء مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، بعد المشاكل التي أثارها رفقة عائلته مع إدارة الفريق، الذي دفع ما يقرب من 30 مليون يورو مقابل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، أن جوب بيلنغهام عبر عن انزعاجه الشديد من طريقة معاملة إدارة نادي بوروسيا دورتموند، التي جعلته حبيس دكة البدلاء، وطلبت من الجهاز الفني عدم إشراكه في المواجهات، بعد المشكلة التي أثارها والدا النجم الإنكليزي الذي أصبح منبوذاً في غرف تغيير الملابس، إذ لا يتحدث معه أحد من رفاقه، بالإضافة إلى أنه لعب 187 دقيقة فقط مع الفريق هذا الموسم.

وتابعت أن جوب بيلنغهام يريد العودة إلى منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وبدأ الاستماع إلى العروض المُقدّمة له من عدة أندية (لم يُكشف عنها)، رغم معرفته أن خروجه لن يكون سهلاً نهائياً، لأن إدارة بوروسيا دورتموند تريد الحصول على الأموال من صفقته، وعدم خسارة ما دفعته في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن جميع المؤشرات تتوقع أن الأزمة بين الطرفين ستزداد وتيرتها، مع اقتراب انطلاق "الميركاتو" الشتوي المقبل، لا سيما أن صاحب الـ20 عاماً يعلم جيداً أن الوقت ليس في صالحه في حال أراد المنافسة على أحد المقاعد في تشكيلة منتخب إنكلترا الذي سيشارك في مونديال 2026.

نيمار خلال لقاء مع سانتوس بالدوري البرازيلي، 17 أغسطس 2025 (ألكسندر شنايدر/Getty)
ميركاتو
التحديثات الحية

نيمار يريد العودة إلى أحد أندية أوروبا بسبب مونديال 2026

وختمت الصحيفة تقريرها بأن جوب بيلنغهام يدرك جيداً أن مستقبله مع بوروسيا دورتموند، في الفترة الحالية، قد انتهى قبل أن يبدأ، لأن مشاكله مع الإدارة لا يمكن حلها، ووضعه في غرفة الملابس أصبح معقداً، والحل المثالي أمامه يتمثل في إقناع مسؤولي الفريق الألماني بضرورة الاستماع إلى العروض التي حصل عليها في الفترة الحالية، حتى يرحل ودياً في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

دلالات
بطولات
المساهمون
المزيد في رياضة
من مواجهة كومو ويوفنتوس في الكالتشيو، 19 أكتوبر 2025 (بييرو كروتشياتي/فرانس برس)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

كومو يحقق المفاجأة ويسقط يوفنتوس للمرة الأولى في الكالتشيو

تحوّلت آبس إلى نموذج ملهم في تقبّل الذات (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

آبس.. اللاعبة التي حوّلت اختلافها إلى مصدر قوة في ملاعب الرغبي

قدم حكيمي نصائح لأشبال المغرب قبل نهائي مونديال الشباب (العربي الجديد/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

حكيمي يوجه رسالة إلى أشبال المغرب: نريد لقب مونديال الشباب