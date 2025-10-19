جوب بيلنغهام يرفض البقاء مع دورتموند ويدرس خياراته

يرفض النجم الإنكليزي جوب بيلنغهام (20 عاماً) فكرة البقاء مع ناديه بوروسيا دورتموند الألماني، بعد المشاكل التي أثارها رفقة عائلته مع إدارة الفريق، الذي دفع ما يقرب من 30 مليون يورو مقابل حسم صفقته في سوق الانتقالات الصيفية الماضية. وكشفت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأحد، أن جوب بيلنغهام عبر عن انزعاجه الشديد من طريقة معاملة إدارة نادي بوروسيا دورتموند، التي جعلته حبيس دكة البدلاء، وطلبت من الجهاز الفني عدم إشراكه في المواجهات، بعد المشكلة التي أثارها والدا النجم الإنكليزي الذي أصبح منبوذاً في غرف تغيير الملابس، إذ لا يتحدث معه أحد من رفاقه، بالإضافة إلى أنه لعب 187 دقيقة فقط مع الفريق هذا الموسم.

وتابعت أن جوب بيلنغهام يريد العودة إلى منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز، وبدأ الاستماع إلى العروض المُقدّمة له من عدة أندية (لم يُكشف عنها)، رغم معرفته أن خروجه لن يكون سهلاً نهائياً، لأن إدارة بوروسيا دورتموند تريد الحصول على الأموال من صفقته، وعدم خسارة ما دفعته في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن جميع المؤشرات تتوقع أن الأزمة بين الطرفين ستزداد وتيرتها، مع اقتراب انطلاق "الميركاتو" الشتوي المقبل، لا سيما أن صاحب الـ20 عاماً يعلم جيداً أن الوقت ليس في صالحه في حال أراد المنافسة على أحد المقاعد في تشكيلة منتخب إنكلترا الذي سيشارك في مونديال 2026.

وختمت الصحيفة تقريرها بأن جوب بيلنغهام يدرك جيداً أن مستقبله مع بوروسيا دورتموند، في الفترة الحالية، قد انتهى قبل أن يبدأ، لأن مشاكله مع الإدارة لا يمكن حلها، ووضعه في غرفة الملابس أصبح معقداً، والحل المثالي أمامه يتمثل في إقناع مسؤولي الفريق الألماني بضرورة الاستماع إلى العروض التي حصل عليها في الفترة الحالية، حتى يرحل ودياً في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.