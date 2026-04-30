جواو كانسيلو يقترب من إنجاز تاريخي مع برشلونة.. بطل في كل مكان

- يقترب جواو كانسيلو من تحقيق إنجاز تاريخي مع برشلونة في موسم 2025-2026، حيث يساهم في تصدر الفريق للدوري الإسباني بفارق 11 نقطة عن ريال مدريد، مما يقربه من التتويج باللقب. - إذا فاز كانسيلو بالدوري الإسباني، سيصبح اللاعب الذي حصد جميع ألقاب الدوريات الخمسة الكبرى، بعد تتويجه بالدوري البرتغالي، الإيطالي، الإنجليزي، والألماني. - لعب كانسيلو 18 مباراة مع برشلونة، سجل هدفين وصنع خمسة، وهناك مفاوضات جارية لضمه بعقد دائم من الهلال السعودي.

يقترب النجم البرتغالي، جواو كانسيلو (31 سنة)، من تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته الكروية؛ وذلك بسبب اقترابه من تحقيق لقب بطولة الدوري الإسباني مع نادي برشلونة في موسم 2025-2026، إذ سيدخل سجلات اللاعبين الذين تُوِّجوا بلقب الدوري في كل مكان لعب فيه.

وساهم كانسيلو بأهدافه والأهداف التي صنعها في تصدر نادي برشلونة بطولة الدوري الإسباني في موسم 2025-2026 برصيد 85 نقطة وبفارق 11 نقطة عن نادي ريال مدريد صاحب الـ74 نقطة، وبالتالي يحتاج النادي الكتالوني للفوز في الجولة المقبلة على فريق أوساسونا مقابل تعثر نادي ريال مدريد للتتويج رسمياً بلقب الليغا، أو انتظار مواجهة الكلاسيكو في ملعب كامب نو التي لو فاز فيها برشلونة فستعني التتويج رسمياً باللقب.

وفي حال حقق جواو كانسيلو لقب الدوري الإسباني سيصبح اللاعب الذي حصد جميع ألقاب الدوريات الخمسة الكبرى خلال مسيرته الكروية، إذ سبق للظهير البرتغالي أن تُوِّج بلقب الدوري البرتغالي مع نادي بنفيكا مرة واحدة في موسم 2013-2014، وحصد لقب الدوري الإيطالي مع يوفنتوس في موسم 2018-2019، ولقب البريميرليغ 3 مرات في أعوام 2021 و2022 و2023، ولقب الدوري الألماني مع بايرن ميونخ في عام 2023.

وخاض الظهير البرتغالي جواو كانسيلو وفقاً لموقع ترانسفر ماركت المختص 18 مباراة مع نادي برشلونة في موسم 2025-2026، وسجل فيها هدفين وصنع خمسة أهداف، وهو حالياً مطلوب بقوة من إدارة النادي الكتالوني من أجل التعاقد معه بعقد دائم وليس عقد إعارة قادماً من نادي الهلال السعودي، وهناك مفاوضات تجري حالياً من أجل إتمام الصفقة بنجاح قبل انطلاق موسم 2026-2027.