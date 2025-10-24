- تعيين جهاد الحسين مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي السوري: أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم تعيين النجم السابق جهاد الحسين مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي، خلفاً لماهر بحري، في خطوة تهدف لإعادة الكرة السورية إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع. - مسيرة حافلة بالإنجازات: جهاد الحسين، أحد أبرز نجوم الكرة السورية، تألق في نادي الكرامة وحقق العديد من الألقاب المحلية، كما لعب في الكويت والسعودية، محققاً نجاحات كبيرة. - موقفه السياسي: رفض الحسين تلميع صورة نظام الأسد منذ 2011، متمسكاً بموقفه رغم محاولات النظام لجذبه.

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الخميس، تعيين النجم السابق جهاد الحسين (43 عاماً) مديراً فنياً للمنتخب الأولمبي، ليعود إلى الأضواء مجدداً بعدما قدّم لسنوات الكثير للعبة في بلاده، ليخلف بذلك المدرب السابق ماهر بحري في مهمة تحتاج إلى عملٍ كبير لإعادة الكرة السورية إلى الواجهة بعد سنوات من التراجع في عهد نظام الرئيس الهارب بشار الأسد.

وقال الاتحاد السوري في بيانٍ رسمي نشره على حسابه الرسمي في فيسبوك: "يتقدّم الاتحاد العربي السوري لكرة القدم بالشكر والتقدير إلى الجهاز الفني والإداري للمنتخب الوطني الأولمبي تحت 23 عاماً، على الجهود التي بذلت خلال الفترة الماضية، ويخصٍّ الاتحاد بالشكر المدير الفني الكابتن ماهر بحري تقديراً لجهوده خلال فترة عمله مع المنتخب، متمنياً له ولأعضاء الجهاز الفني والإداري التوفيق والنجاح في مسيرتهم القادمة"، ليكشف في منشورٍ آخر هوية المدرب الجديد قائلاً: "جهاد الحسين مديراً فنياً للمنتخب الوطني تحت 23 عاماً".

ويُعتبر جهاد الحسين واحداً من أهم نجوم الكرة السورية تاريخياً، بعدما تألق في الملاعب لسنوات، ورفض خارج المستطيل الأخضر تلميع صورة نظام الأسد منذ عام 2011 وحتى سقوطه في 2024، وهو الذي كان قد قرر في عام 2012 مع مجموعة من اللاعبين الآخرين عدم تمثيل منتخب سورية في بطولة غرب آسيا، وبقي متمسّكاً بموقفه رغم المحاولات المستمرّة لجذبه من قبل النظام.

وُلد جهاد الحسين في 30 يوليو/تموز 1982 في مدينة حمص، وكان لاعباً مميزاً في خط الوسط منذ بداية رحلته في عالم كرة القدم، إذ سطع نجمه سريعاً في صفوف نادي الكرامة من عام 2001 حتى 2008، بعدما سجل له 33 هدفاً في 121 مباراة، ليتوّج بالعديد من الألقاب المحلية على غرار الدوري السوري في ثلاث مناسبات (2006 و2007 و2008)، والكأس عامي 2007 و2008، والسوبر المحلي، إضافة لوصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا الذي خسره أمام نظيره جونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي.

في عام 2006، أعير جهاد الحسين لنادي الكويت الكويتي، وسجل له عشرة أهداف في 15 مباراة، ثم انتقل إليه رسمياً عام 2008 ودافع عن ألوانه لموسم واحد، تكلل بحصد لقب كأس أمير الكويت وكأس الاتحاد الآسيوي، ليغادر بعدها إلى القادسية الذي قضى في صفوفه موسمين، توج خلالهما بلقب الدوري في 2010 و2011 وكأس الأمير والسوبر، لينهي بذلك حقبة مميزة في الكرة الكويتية، والتحق جهاد الحسين في عام 2011 بنادي نجران السعودي، وبقي معه حتى عام 2013، ليخوض بعدها تجربة مع نادي دبي، ثم التعاون السعودي من 2014 حتى 2019، وهناك أحرز 16 هدفاً في 128 مواجهة، تكللت بحصد لقب كأس الأمير في آخر موسم له مع الفريق، ليرحل بعدها إلى نادي الرائد الذي كان شاهداً على اعتزاله رياضة كرة القدم.