جنوب أفريقيا: معلومات جديدة حول ملابسات وفاة جايدن آدامز

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العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
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12 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 18:03 (توقيت القدس)
لعب جايدن آدامز ضد المكسيك في كأس العالم، 11 يونيو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
لعب جايدن آدامز ضد المكسيك في كأس العالم، 11 يونيو 2026 (كريس برونسكيل/Getty)
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- تواصل السلطات في جنوب أفريقيا التحقيق في وفاة نجم المنتخب جايدن آدامز، الذي توفي عن عمر 25 عاماً بعد عودته من المشاركة في كأس العالم 2026.
- تشير التقارير إلى أن آدامز كان يعاني من اكتئاب حاد وأزمة عصبية بعد وفاة جدته، مما يعزز فرضية انتحاره، خاصة بعد عدم احتفاله بفوز فريقه على كوريا الجنوبية.
- شارك آدامز في ثلاث مباريات في مرحلة المجموعات، لكنه جلس على مقاعد البدلاء في مباراة دور الـ16 ضد كندا، مما أثار تساؤلات حول حالته النفسية.

تواصل السلطات في جنوب أفريقيا العمل على التحقيق، من أجل كشف ملابسات وفاة نجم المنتخب جايدن آدامز عن عمر 25 عاماً، الذي عاد قبل عدة أيام إلى بلاده، عقب المشاركة في منافسات بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

وذكر موقع فوت ميركاتو الفرنسي، اليوم الأحد، أن السلطات المحلية في جنوب أفريقيا أطلقت تحقيقات رسمية بعد إعلان خبر وفاة نجم المنتخب، فيما أكدت العديد من وسائل الإعلام في البلد الأفريقي أن جايدن آدامز كان يعاني اكتئاباً حادّاً وأزمة عصبية قوية، لأنه كان حزيناً للغاية على وفاة جدته قبل أسبوعين، وهو ما يرجح فرضية انتحاره.

وأكد الموقع أن فرضية انتحاره جعلت السلطات المحلية في جنوب أفريقيا تفتح التحقيق الرسمي، خاصة أن اللاعب شارك في ثلاث مواجهات خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، لكنه جلس على مقاعد البدلاء في اللقاء الذي خسره الفريق أمام منتخب كندا بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دور الـ16 في المسابقة الدولية.

جايدن جيمس مع منتخب جنوب أفريقيا في ملعب أتلانتا، 18 يونيو 2026 (أولريك بيديرسون،Getty)
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لكن أبرز ما يشير إلى أن النجم الراحل جايدن آدامز كان يعاني اكتئاباً حادّاً حزناً على وفاة جدته، هو عدم احتفاله نهائياً بتحقيق الانتصار على منتخب كوريا الجنوبية، بهدف مقابل لا شيء، خلال مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، حيث ظهر جالساً على مقاعد البدلاء صامتاً ومن دون أي حركة، ما يشير إلى أنه كان منعزلاً عن المجموعة.

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