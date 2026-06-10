جنوب أفريقيا في كأس العالم 2026: عودة تحمل ملامح التغيير

- يعود منتخب جنوب أفريقيا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب منذ 2010، بقيادة المدرب هوغو بروس الذي أعاد بناء الفريق مع لاعبين شباب واعدين مثل ثالينتي مباثا وأوسوين أبوليس. - حقق المنتخب المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2023، ويطمح للوصول إلى الأدوار الإقصائية في كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، بعد مشاركاته السابقة في 1998، 2002، و2010. - يبدأ مشواره في 11 يونيو بمواجهة المكسيك، ثم يلتقي جمهورية التشيك وكوريا الجنوبية، في مجموعة قوية تتطلب أداءً مميزًا لتحقيق التأهل.

يعود منتخب جنوب أفريقيا للظهور في كأس العالم لأول مرة منذ استضافة البلاد للبطولة عام 2010. ويتولى هوغو بروس قيادة منتخب "بافانا بافانا" منذ مايو/ أيار 2021، وعمل المدرب البلجيكي على إعادة بناء الفريق، مانحاً الفرصة للاعبين شباب واعدين مثل ثالينتي مباثا، وأوسوين أبوليس، وإيفيدنس ماكغوبا، الذين لعبوا دوراً بارزاً في تأهلهم إلى كأس العالم.

وأدى هذا التغيير الجذري تحت قيادة بروس إلى حصول المنتخب على المركز الثالث في كأس الأمم الأفريقية 2023، والوصول إلى الدور الثاني بالنسخة الأخيرة، لكن يبقى الهدف الأساسي لمدرب الكاميرون السابق هو كأس العالم 2026، وقيادتهم للوصول إلى الأدوار الإقصائية للمرة الأولى. ويعود منتخب جنوب أفريقيا إلى نهائيات كأس العالم، في مشاركة رابعة في تاريخه، بعد ظهوره السابق في نسخ 1998 و2002 و2010، التي اكتفى خلالها جميعها بالمشاركة في دور المجموعات، وهو أفضل إنجاز له حتى الآن.

وخاض المنتخب الجنوب أفريقي إجمالاً 9 مباريات في تاريخ مشاركاته بالمونديال، حقق خلالها انتصارين، وتعادل في أربع مباريات، وتعرّض لثلاث هزائم، مسجلاً 11 هدفاً مقابل 16 هدفاً في شباكه، ليبقى أمامه طموح تحسين هذا السجل في مشاركته الجديدة عام 2026. ويستعد منتخب جنوب أفريقيا لخوض منافسات كأس العالم ضمن مجموعة قوية، حيث يبدأ مشواره في 11 يونيو/ حزيران بمواجهة المكسيك على ملعب مكسيكو سيتي، في اختبار صعب أمام صاحب الأرض والجمهور.

بعيدا عن الملاعب جدل التأشيرات يتواصل ويؤجل سفر منتخب جنوب أفريقيا إلى المونديال

ويواصل مبارياته في 18 يونيو عندما يلتقي جمهورية التشيك على ملعب أتلانتا، قبل أن يختتم دور المجموعات في 24 يونيو بمواجهة كوريا الجنوبية على ملعب مونتيري، في لقاء قد يكون حاسماً في تحديد فرص التأهل. ويدخل منتخب جنوب أفريقيا البطولة بطموحات كبيرة لإظهار صورة مشرفة وتقديم أداء يعكس تطوره في السنوات الأخيرة، رغم صعوبة المنافسة في مجموعة تضم منتخبات قوية وخبرة في المحافل العالمية.