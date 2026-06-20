- حصل لاعبو منتخب جنوب أفريقيا على مجوهرات تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار بعد تعادلهم مع جمهورية التشيك في كأس العالم 2026، بفضل شراكة تجارية مع شركة مجوهرات أمريكية. - جاء التعادل بعد تسجيل تيبوهو موكوينا ركلة جزاء في الدقيقة 83، مما منح الفريق أول نقطة له في البطولة وأبقى آماله في التأهل قائمة. - روجت الشركة للحدث عبر فيديو يظهر اللاعبين وهم يختارون جوائزهم، وسيُحدد مصير المنتخب في المباراة المقبلة ضد كوريا الجنوبية.

تلقى لاعبو منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم مكافأة غير تقليدية بعد انتزاعهم التعادل (1-1) مع جمهورية التشيك في المباراة الثانية من المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم 2026. وتسلّم جميع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني مجوهرات تزيد قيمتها عن 50 ألف دولار أميركي، وذلك بموجب اتفاقية تجارية بين الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم وشركة مجوهرات أميركية.

وبحسب موقع قناة "تي واي سي" الأرجنتينية السبت، فقد جاء هذا التكريم بعد مباراة كانت تسير نحو خسارة المنتخب الجنوب الأفريقي، الذي كان متأخراً في النتيجة حتى الدقيقة الـ83، عندما سجّل تيبوهو موكوينا ركلة جزاء ليُحرز التعادل (1-1) ويمنح فريقه أول نقطة له في البطولة، بعد خسارته في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك.

وبهذا التعادل، أبقى منتخب "بافانا بافانا" آماله في التأهل، وسيُحدد مصيره في المباراة الثالثة ضد كوريا الجنوبية المقررة يوم الخميس المقبل. وقد روجت الشركة لهذا الحدث من خلال فيديو نشرته على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر عدداً من لاعبي كرة القدم وهم يتجولون في المتجر، ويستفسرون عن مختلف القطع ويجرّبون الساعات والخواتم والأساور والقلائد، قبل اختيار جوائزهم.

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وأُتيحت هذه المكافآت اللافتة للنظر بفضل الشراكة التجارية بين الاتحاد الجنوب أفريقي لكرة القدم والشركة التي تتخذ من أتلانتا مقراً لها، والتي قررت مكافأة جميع أعضاء الوفد على أدائهم في لحظة حاسمة من كأس العالم.