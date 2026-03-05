جنوب أفريقيا تسعى لتنظيم "كان" السيدات بدلاً من المغرب

- جنوب أفريقيا تعلن استعدادها لاستضافة كأس أمم أفريقيا للسيدات بدلاً من المغرب، وسط قلق من تأجيل البطولة المقررة في مارس/آذار إلى أغسطس/آب. - وزير الرياضة الجنوب أفريقي، غايتون ماكنزي، يؤكد جاهزية بلاده بالبنية التحتية المتطورة، مشيراً إلى عدم قبولهم بمعاملة كرة القدم النسائية بشكل غير لائق. - الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يعلن عن إصدار بيان خلال 48 ساعة لتوضيح الوضع، بعد تصريحات ماكنزي التي أثارت النقاش حول استضافة البطولة.

عبّرت جنوب أفريقيا عن استعدادها لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، بدلاً من المغرب، رغم أن المسابقة القارية ستنطلق في غضون أقل من أسبوعين (17 مارس/آذار الجاري حتى الثالث من شهر إبريل/نيسان القادم).

وقال وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، غايتون ماكنزي، في حديثه، الذي نقله موقع "آر أم سي" الفرنسي، أمس الأربعاء، إنه مستاء للغاية، من الحديث الدائر في الوقت الحالي، عن احتمال تأجيل بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، التي ستقام في المغرب إلى شهر أغسطس/آب القادم، مُضيفاً: "الوضع المحيط بالمسابقة القارية للسيدات مُقلق للغاية. لن نسمح بمعاملة كرة القدم النسائية بهذه الطريقة".

وأضاف في حديثه ذاكراً "إذا كان المغرب مستعداً لاستضافة بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، بعدما نجح في تنظيم مسابقة الرجال الأخيرة، فعليه أن يفعل ذلك، وإن لم يكن القائمون على كرة القدم هناك واللجنة المنظمة لديهم رغبة بذلك، فإنني أعلن أنه يوجد لدينا في جنوب أفريقيا ملاعب، ونحن دولة ذات بنية تحتية متطورة أيضاً، ولن نسمح أبداً بأن نكون رهينة لأي دولة أقل تجهيزاً منا".

وأكد وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، غايتون ماكنزي، في تصريحه أن بلاده تُريد تولي زمام المبادرة في بطولة كأس أمم أفريقيا للسيدات، مضيفاً "نحن لسنا بحاجة إلى انتظار أحد، وأكرر إذا لم ترغب المغرب في استضافة المسابقة، فإن دولة جنوب أفريقيا جاهزة"، الأمر الذي دفع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، إلى محاولة تهدئة الأوضاع، بعدما نشر بياناً رسمياً.

وجاء في بيان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم: "سنقوم في الكاف بإصدار بيان خلال 48 ساعة قادمة، حول الوضع المتعلق ببطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم للسيدات 2026، بعدما قمنا بإجراء مناقشات في الأسابيع الأخيرة، والمسابقة القارية تحظى باهتمام عاجل وعالي المستوى"، في إشارة واضحة إلى أن تصريحات وزير الرياضة في جنوب أفريقيا، غايتون ماكنزي، حركت المياه الراكدة في الهيئة الكروية.