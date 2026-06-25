- حقق منتخب المكسيك إنجازاً تاريخياً بفوزه في جميع مبارياته بدور مجموعات كأس العالم 2026، متصدراً مجموعته بعد انتصاره على جمهورية التشيك 3-0، ليضمن التأهل للدور التالي حيث سيواجه منافساً لم يُحدد بعد. - تألق ماتيو تشافيز بتسجيله الهدف الأول في الدقيقة 55، بينما أضاف جوليان كينونيس وألفارو فيدالغو الهدفين الآخرين، ليواصل المنتخب المكسيكي مسيرته الناجحة في البطولة. - تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى الأدوار الإقصائية بفوزه على كوريا الجنوبية 1-0، ليواجه كندا في المباراة المقبلة، بينما خرجت جمهورية التشيك من البطولة.

فاز منتخب المكسيك على جمهورية التشيك بنتيجة 3-0 اليوم الخميس، محققاً بذلك الانتصار في جميع مبارياته الثلاث بدور مجموعات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، ليضمن العبور للدور التالي متصدراً لمجموعته.

وافتتح ماتيو تشافيز، والذي يخوض أول بطولة كأس عالم له، التسجيل في الدقيقة 55، بينما سجل جوليان كينونيس هدفه الثاني في البطولة في الدقيقة 61، وأضاف ألفارو فيدالغو هدفاً في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني. وكانت أفضل نتيجة سابقة للمكسيك في دور المجموعات، هي فوزان وتعادل واحد، وذلك في عامي 1986 و2002، وكلاهما بحضور خافيير أغيري، الأول لاعباً والثاني مدرباً للمنتخب المكسيكي.

وبصفتها متصدرة المجموعة الأولى، ستلعب المكسيك مجدداً على ملعب أزتيكا، يوم الأربعاء المقبل، في مباراة ضمن دور الـ32، ضد منافس لم يُحدد بعد، فيما خرجت جمهورية التشيك من البطولة، بعدما حصدت نقطة واحدة فقط من ثلاث مباريات. وخلال اللقاء، أصبح جيلبرتو مورا أصغر لاعب مكسيكي يبدأ أساسياً في كأس العالم بعمر 17 عاماً، فيما دخل الحارس غييرمو "ميمو" أوتشوا، البالغ من العمر 40 عاماً، في الدقيقة 77، لينضم إلى ليونيل ميسي الأرجنتيني وكريستيانو رونالدو البرتغالي، كلاعبين الوحيدين الذين شاركوا في ست نسخ من كأس العالم.

Guillermo Ochoa es historia del fútbol mundial. 🇲🇽👏 pic.twitter.com/pJ8pR2j9Mi — Ligue 1 Español (@Ligue1_ESP) June 25, 2026

وفي لقاء آخر للمجموعة ذاتها، تأهل منتخب جنوب أفريقيا إلى الأدوار الإقصائية، بفوزه على كوريا الجنوبية 1-0. وسجل ثابيلو ماسيكو هدف الفوز في الدقيقة 63 من عرضية متقنة من تشيبانغ موريمي، ليحتل ممثل قارة أفرقيا المركز الثاني في المجموعة الأولى خلف المكسيك، ما يعني أنّه سيواجه نظيره الكندي، صاحب المركز الثاني في المجموعة الثانية خلال المباراة الإقصائية، يوم الأحد المقبل في كاليفورنيا. وفشل منتخب جنوب أفريقيا "بافانا بافانا" في تجاوز دور المجموعات في أعوام 1998 و2002، وكذلك في عام 2010 عندما استضاف البطولة.

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واستهلت جنوب أفريقيا مشوارها في كأس العالم بخسارة 2-0 أمام المكسيك، قبل أن تتعادل 1-1 مع جمهورية التشيك بهدف متأخر، بينما بدأت كوريا رحلتها بالانتصار على تشيكيا 2-1 قبل الخسارة بهدفٍ نظيف أمام أصحاب الأرض ثم "بافانا بافانا".