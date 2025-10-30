جنسون باتون يعلن اعتزاله النهائي... وداع الأسطورة الهادئة

- أعلن السائق البريطاني جنسون باتون اعتزاله النهائي لعالم السباقات بعد مسيرة امتدت لعقدين، حيث سيخوض سباقه الأخير في البحرين ضمن بطولة العالم للتحمّل مع فريق جوتا. - أوضح باتون أن قراره جاء بسبب ازدحام حياته الشخصية ورغبته في قضاء وقت أكبر مع عائلته، مؤكداً أن شغفه بالقيادة لم ينتهِ، إذ يخطط للاستمتاع بسياراته الكلاسيكية. - خلال مسيرته، حقق باتون 15 فوزاً و50 منصة تتويج في 311 سباقاً، ليترك بصمة لا تُنسى في تاريخ "فورمولا 1".

أعلن بطل العالم السابق في فورمولا 1 عام 2009 مع فريق براون "جي بي"، السائق البريطاني جنسون باتون (45 عاماً)، اعتزاله النهائي لعالم السباقات، ليضع حداً لمسيرة استمرت نحو عقدين في عالم السرعة.

وخاض باتون، الذي ابتعد عن سباقات فورمولا 1 منذ نهاية موسم 2016، تجربة جديدة، في السنوات الأخيرة، ضمن بطولة العالم للتحمّل مع فريق جوتا، أولًا بسيارة بورشه ثم كاديلاك، وسيكون سباق البحرين (ثماني ساعات) نهاية الأسبوع المقبل، آخر ظهور له بكونه سائقاً محترفاً. وقال باتون، في مقابلة مع إذاعة بي بي سي، اليوم الخميس: "هذا سيكون آخر سباقاتي. أحب حلبة البحرين، فهي من المضامير الممتعة بالنسبة إليّ، وسأحاول الاستمتاع بها قدر الإمكان، لأنها ستكون ختام مسيرتي الاحترافية سائقاً".

وعن أسباب قراره، أوضح بطل العالم السابق، بقوله: "استمتعت كثيراً بوقتي مع فريق جوتا في بطولة التحمل، لكن حياتي أصبحت مزدحمة جداً، وليس من العدل لي أو للفريق أن أواصل حتى عام 2026، وأنا أعلم أنني لن أملك الوقت الكافي. لديّ طفلان يبلغان من العمر أربعة وستة أعوام، وعندما تكون بعيداً لأسبوع تفقد الكثير من اللحظات التي لا يمكن تعويضها. شعرت بأنني فقدت كثيراً في العامين الماضيين، ولم أندم على ذلك وقتها، لكنني لا أريد تكرار الأمر مرة أخرى في موسم جديد".

ورغم اعتزاله السباقات الاحترافية، أكد باتون أن شغفه بالمنافسة لم ينتهِ بعد، إذ ينوي الاستمرار في القيادة، من أجل المتعة باستخدام سياراته الكلاسيكية الخاصة. وعن هذا أضاف: "لديّ سيارات كلاسيكية أحب التسابق بها، وهذا يشعرني بالحماسة، لأنها ملكي أنا، وأحب الجانب الميكانيكي فيها. إنها مختلفة تماماً عن سيارات الفورمولا 1 والتحمّل الحديثة؛ لا تعتمد على الديناميكية الهوائية، بل على الإحساس والمهارة اليدوية، كاستخدام الكعب وأصابع القدم لتبديل السرعات بدقة. هذا ما يجعلني متصلاً حقاً بالسيارة".

وخلال مسيرته الممتدة قرابة عشرين عاماً، بدأ جنسون باتون مشواره في عام 2000 مع فريق "بي أم دبليو" ويليامز، قبل أن ينتقل إلى فرق: بينيتون ورينو، ثم هوندا، ليكتب التاريخ عام 2009 مع فريق براون "جي بي"، الفريق الذي حقق الثنائية التاريخية في موسمه الأول. وفي عام 2010، انتقل إلى ماكلارين، إلى جانب البريطاني لويس هاميلتون، حيث أنهى مسيرته في "فورمولا 1" عام 2016.

وعند وداعه عالم "فورمولا 1"، ترك باتون خلفه أرقاماً بارزة: 311 سباقاً في الجائزة الكبرى مع 15 فوزاً وثماني انطلاقات من المركز الأول وثماني أسرع لفات و50 منصة تتويج. وبذلك يُسدل البريطاني الستار على مسيرة ذهبية مليئة بالأناقة والاتزان، ليبقى اسمه محفوراً في ذاكرة رياضة السرعة، باعتباره أحد أكثر الأبطال تميزاً وهدوءاً في تاريخ "فورمولا 1".