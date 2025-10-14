جمهور منتخب قطر يستقبل مشجعي الإمارات بالورود

- استقبل جمهور منتخب قطر مشجعي الإمارات بالورود في استاد جاسم بن حمد، في لفتة تعبر عن وحدة المشاعر رغم التنافس الرياضي، مما أضفى أجواء ودية خارج الملعب. - المبادرة القطرية لاقت إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها المتابعون مثالاً يُحتذى في العلاقات الرياضية بين الشعوب، مما يعزز صورة الكرة العربية. - المباراة تأتي في ختام الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، حيث يحتاج منتخب قطر للفوز للتأهل، بينما يكفي الإمارات التعادل أو الفوز.

أقدم عدد كبير من جمهور منتخب قطر على استقبال مشجعي نظيره الإماراتي بالورد، لدى وصولهم إلى استاد جاسم بن حمد، اليوم الثلاثاء، قبيل انطلاق المواجهة المرتقبة بين المنتخبين، في ملحق تصفيات كأس العالم 2026، في لفتة راقية.

واحتشد مشجعون من المنتخب القطري بالقرب من البوابات الرئيسة للملعب، وهم يحملون الورد، مع لافتة تحمل علمي قطر والإمارات، وعبارة "حياكم الله في قطر"، في مبادرة رمزية تعبّر عن وحدة المشاعر، رغم حدة التنافس الرياضي. ورغم الطابع الحساس للمباراة، التي تعدّ محطة حاسمة في طريق التأهل إلى المونديال، فإن الأجواء خارج المستطيل الأخضر اتسمت بالود والترحاب، بعد أن حرصت الجماهير القطرية على تقديم صورة حضارية عنوانها الاحترام المتبادل وروح الأخوّة. ولاقت هذه المبادرة صدى إيجابياً واسعاً بين المتابعين، سواء داخل الملعب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، التي أشادت بالتصرف، واعتبرته مثالاً يُحتذى في العلاقات الرياضية بين الشعوب.

ورسّخ ما حدث في استاد جاسم بن حمد صورة جديدة للكرة العربية، التي تجمع بين المنافسة القوية داخل الملعب، والتقدير والاحترام خارجه، ليؤكد جمهور "العنابي" مجدداً أن الرياضة رسالة محبة وسلام، قبل كل شيء. ويُذكر أن هذا اللقاء يأتي في ختام منافسات الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026، إذ يحتاج العنابي للفوز فقط، من أجل العبور إلى المونديال، فيما يدخل الأبيض الإماراتي المواجهة، بخياري الفوز أو التعادل.