جمهور سلتيك يرفض روبي كين تضامناً مع القضية الفلسطينية

- رفضت جماهير نادي سلتيك تعيين روبي كين مدرباً بسبب تدريبه السابق في إسرائيل، حيث ظهرت لافتات وبيانات تعارض تعيينه، مشيرة إلى تضامن النادي مع القضية الفلسطينية. - بيان "مشجعو سلتيك من أجل تحرير فلسطين" أكد أن تعيين كين سيثير انقساماً عميقاً، مشيراً إلى تاريخ النادي في التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفضه لتدريب كين في إسرائيل خلال النزاع في غزة. - رغم ترشيح كين لتدريب سلتيك، أثار بقاؤه في إسرائيل انتقادات واسعة، مما أدى إلى انقلاب جماهير النادي ضده ورفعهم لأعلام فلسطين في المباريات.

رفضت جماهير نادي سلتيك الاسكتلندي الموافقة على تعيين الأيرلندي روبي كين (45 سنة)، مدرباً جديداً للفريق، بسبب تدريبه في إسرائيل حينما قاد نادي مكابي تل أبيب الإسرائيلي، إذ ظهرت كتابات على الجدران ولافتات خارج ملعب النادي في غلاسكو، تعارض احتمال تعيين كين مدرباً للفريق، فيما أصدرت مجموعات لمشجعي الفريق بياناً تعبر فيه عن رفضها القاطع الاستعانة باللاعب الأيرلندي السابق لتدريب النادي الاستكتلندي.

وقال بيان صادر عن مجموعة تُدعى "مشجعو سلتيك من أجل تحرير فلسطين" إن التعاقد مع كين "سيكون مثيراً لانقسام عميق داخل القاعدة الجماهيرية". كما نشر حساب "نورث كورف سلتيك" على منصة إكس، أمس الخميس، قائمة تضم 67 مجموعة أيّدت البيان الذي جاء فيه "لدى مشجعي سلتيك تاريخ طويل ومشرّف من التضامن مع الشعب الفلسطيني". وأضاف البيان "بالنسبة إلينا، لا يمكن تجاهل قرار روبي كين تدريب مكابي تل أبيب خلال الإبادة في غزة"، معتبراً أن "اختيار تدريب نادٍ في إسرائيل، في حين كانت الدولة نفسها على بُعد أقل من 40 ميلاً، تستخدم أسلحة قتل عشوائية ضد مدنيين عُزّل، أمر لا يمكن تبريره"، وفق البيان.

وتابع "تأسس سلتيك على يد مجتمع تشكّل بفعل إرث الإبادة، التهجير والمجاعة. جذور نادينا تقوم على التضامن مع من عانوا الظلم والاضطهاد". وختم "نحث إدارة سلتيك على الاستماع إلى مخاوف المشجعين وإعادة النظر في هذا التعيين".

The Celtic board has wasted little time in sowing division. From initiating bans to considering a hugely divisive figure as manager.



Until there is meaningful change in personnel and culture within the Celtic hierarchy then there will be no sustained unity across the club. pic.twitter.com/0LNJRunJXT — North Curve Celtic (@NCCeltic) June 4, 2026

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وطُرح اسم كين كالمرشح الأبرز لتولي تدريب بطل اسكتلندا، بعد تقارير أفادت بدخوله في محادثات مع المساهم الرئيسي في النادي ديرموت ديزموند. لكن قرار الهداف التاريخي لأيرلندا الذي مرّ بنادي سلتيك لاعباً عام 2010، البقاء في إسرائيل بعد اندلاع الحرب في غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أثار انتقادات في أيرلندا، وأدى إلى انقلاب قسم كبير من جماهير سلتيك ضده.

وقد رفع مشجعو سلتيك أعلام فلسطين في المباريات طوال فترة الحرب، ثم أثار الحديث عن اهتمام النادي بتعيين الأيرلندي مدرباً غضباً في صفوف جمهوره المؤيد للقضية الفلسطينية. وعُين كين مدرباً لمكابي تل أبيب في يونيو/ حزيران 2023، وقاده إلى الفوز بلقبي الدوري والكأس، قبل أن يستقيل عام 2024 في طريقه لتولي الإشراف على فيرينتسفاروش المجري في 2025.