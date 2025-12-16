- فازت جماهير نادي زاخو العراقي بجائزة أفضل مشجع في العالم لعام 2025 من "فيفا"، بعد تصدرها التصويت الجماهيري بفضل مبادرتها الإنسانية بإلقاء آلاف الدمى في الملعب للتبرع بها للأطفال المرضى. - الاحتفالات عمت مدينة زاخو بعد الإعلان، حيث خرجت الجماهير للاحتفال في ملعب النادي، وهنأ رئيس الوزراء العراقي ورئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم جماهير زاخو على هذا الإنجاز. - يعتبر فوز جماهير زاخو إنجازاً إنسانياً قبل أن يكون رياضياً، حيث قدموا نموذجاً ملهماً لدور الجماهير في إيصال رسالة إنسانية عالمية.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم الثلاثاء، فوز جماهير نادي زاخو العراقي، بجائزة أفضل مشجع في العالم لعام 2025 ضمن جوائز "ذا بيست"، بعد تصدرها التصويت الجماهيري، وتفوقها على المشجع الأرجنتيني أليخاندرو سيغانوتو، والمشجع الإسباني الراحل مانويل كاسيريس.

وجاء الإعلان قبل انطلاق الحفل الرسمي لتوزيع الجوائز، الذي أقيم في العاصمة القطرية الدوحة، بعدما حصدت جماهير النادي العراقي أعلى نسبة من الأصوات، بفضل المبادرة الإنسانية التي قامت بها قبيل مباراة زاخو، أمام نادي الحدود ضمن دوري نجوم العراق، في 13 مايو/ أيار الماضي، حين ألقى المشجعون آلاف الدمى إلى أرض الملعب، ليجري جمعها والتبرع بها لاحقًا للأطفال المرضى.

وعقب الإعلان الرسمي، عمّت أجواء الفرح مدينة زاخو، إذ خرجت الجماهير للاحتفال في ملعب النادي، رافعة الأعلام ومرددة الهتافات، في مشهد عكس حجم الفخر والاعتزاز بهذا الإنجاز العالمي غير المسبوق. ووجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، تهنئة رسمية إلى جماهير نادي زاخو الرياضي بمناسبة فوزهم بجائزة "فيفا". ومن جانبه، بارك رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، عدنان درجال، نيابةً عن أسرة الاتحاد، فوز جماهير زاخو بالجائزة، معتبراً ما تحقق إنجازاً إنسانياً قبل أن يكون رياضياً.

وقال درجال، في بيان رسمي نشره الاتحاد العراقي: "أبارك لمشجعي نادي زاخو ومؤازريه وأنصاره فوزهم بجائزة أفضل جمهور في العالم لعام 2025، بعد تفوقهم على منافسين من الأرجنتين وإسبانيا، وتحقيقهم نجاحاً غير مسبوق". وأضاف: "هذه الجائزة جاءت عن جدارة واستحقاق إنساني كبير، وتهنئة لكل من وقف وساند جمهور زاخو في هذا الإنجاز المشرف". وبهذا التتويج، رسخ جمهور زاخو اسمه عالمياً، وقدم نموذجاً ملهماً لدور الجماهير في صناعة الفارق، ليس فقط داخل المدرجات، بل في إيصال رسالة إنسانية تجاوزت حدود الملاعب، ووصلت إلى العالم أجمع.