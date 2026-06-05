- شهدت مباراة ألبانيا وإسرائيل في تيرانا توتراً كبيراً، حيث تعرض المنتخب الإسرائيلي لهجوم من المشجعين الألبان الذين أطلقوا صافرات الاستهجان خلال النشيد الوطني، احتجاجاً على المجازر الإسرائيلية. - تصاعدت الأحداث عندما رشق مشجع ألباني لاعباً إسرائيلياً بالحذاء، مما أدى إلى تدخل لاعبي ألبانيا لإزالة الأحذية وسط ضحكاتهم، بينما هرب اللاعب الإسرائيلي من المشجعين. - اشتبك لاعبو ألبانيا مع أوسكار غلوخ، مسجل هدف إسرائيل الوحيد، بعد احتفاله المستفز، مما أدى إلى فوضى على أرض الملعب وتدخل اللاعبين لفض الاشتباك.

شهدت المواجهة التي جمعت منتخبي ألبانيا وإسرائيل أحداثاً خطفت الأنظار على ملعب أرينا كومبيتاري في العاصمة الألبانية تيرانا، حيثُ عاش المنتخب الإسرائيلي ليلة صعبة بسبب الهجوم الذي تعرّض له من المشجعين. وقبل المواجهة الودية بين ألبانيا وإسرائيل، والتي لُعبت أول أمس الأربعاء، وانتهت بفوز الأخير بهدف نظيف، أطلق المشجعون الألبان في المدرجات صافرات الاستهجان ضد اللاعبين الإسرائيليين، خلال عزف النشيد الوطني، اعتراضاً على المجازر الإسرائيلية بحق الشعبين الفلسطيني واللبناني خلال السنوات الأخيرة.

وبدأ يواجه المنتخب الإسرائيلي لكرة القدم ضغوطاً كبيرة عندما يخوض مباريات دولية وخصوصاً خارج ملاعبه، إذ إن المشجعين ينتفضون ضد المنتخب ولاعبيه بسبب جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل.

ولم يتوقف المشجعون الألبان الذين كانوا حاضرين في المدرجات عند هذا الحد، بل رشق أحد المشجعين لاعباً إسرائيلياً بالحذاء عندما كان قريباً من خط التماس على أرض الملعب، وسط هتافات منددة بانتهاكات إسرائيل، فيما هرب اللاعب الإسرائيلي من المشجعين القريبين منه، وسط إلقاء مشجع آخر حذاءً آخر نحوه، ليتدخل أحد لاعبي منتخب ألبانيا ويرمي الأحذية خارج الملعب وهو يضحك.

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في المقابل، دخل لاعبو منتخب ألبانيا في عراك أيضاً مع مُسجل الهدف الوحيد في المباراة لمنتخب إسرائيل، أوسكار غلوخ، الذي ذهب إلى منطقة قريبة من المشجعين واحتفل بطريقة مُستفزة عبر وضع يده على علم إسرائيل وتقبيل الشعار. وركض أحد اللاعبين ودفع غلوخ، بينما تدخل لاعب آخر وحاول ضرب اللاعب الإسرائيلي، وسط فوضى على أرض الملعب بعد تدخل عدة لاعبين لفض الاشتباك.