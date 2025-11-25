جمع أوراق الخريف... تمرين بدني يثبت جدارة دخول عالم الرياضة

- يجمع البستانيون أوراق الخريف في نشاط بدني شاق يتطلب رفع وحمل الأوزان، حيث يصل وزن الأوراق إلى طن يومياً، مما يعزز اللياقة البدنية ويشمل جميع عضلات الجسم تقريباً. - يعتمد جمع الأوراق على أدوات مثل المشط والمنفاخ الحراري الذي يزن 12 كيلوغراماً، مما يزيد من الجهد البدني، خاصة عند التعامل مع الأوراق المبتلة، ويعزز من حرق السعرات الحرارية بشكل كبير. - يعتبر جمع الأوراق نشاطاً رياضياً متكاملاً، حيث يحسن اللياقة البدنية ويقوي العضلات، ويعادل الجري لمدة 45 دقيقة، مما يتطلب قوة وصبراً وتحكماً بالعضلات.

يستيقظ البستانيون مع بداية الخريف ليبدأوا يومهم بجمع أوراق الخريف وهو نشاط يبدو بسيطاً لكنه يفرض مجهوداً بدنياً ملحوظاً، ويشارك باسكال، وهو بستاني يبلغ من العمر 66 عاماً، تجربته التي اعتبرها فريدة من نوعها، بما أنها تجعله رياضياً متكاملاً، فهو يحتفظ بلياقته العالية رغم تقدمه في السن، ويمكنه أيضاً المشاركة في النشاطات الرياضية مثل الركض بشكل طبيعي.

وأكد باسكال في لقاء جمعه بمجلة ليكيب الفرنسية، أمس الاثنين، أن جمع الأوراق الجافة عمل شاق جداً، وقال: "لا حاجة للحبوب المنومة مساءً بعد التعامل مع الأوراق"، ثم أضاف: "العمل يشمل الرَفْع والحمل والتمشيط، وأحياناً يصل وزن الأوراق التي يجمعها الفريق إلى طن يومياً، ما يجعله نشاطاً متكاملاً يشمل كل عضلات الجسم تقريباً". ويعتمد جمع الأوراق على أدوات متعددة، من المشط إلى المنفاخ الحراري الذي يصل وزنه إلى 12 كيلوغراماً، ويستخدمه البستانيون لساعات طويلة.

ويشرح كزافييه بصفته مسؤول الجدولة في شركة مختصة في تصنيع أدوات البستنة: "خففت الأدوات من الإجهاد، لكنها لم تخلُ من المجهود الكبير، خصوصاً عندما تكون الأوراق مبتلة"، ثم واصل: "التوقيت الموسمي يزيد الضغط، فموجات الحر الصيفية تؤدي إلى تساقط مبكر للأوراق وتضاعف الحاجة لجمعها من منتصف آخر العام".

أما موسى، وهو بستاني أيضاً، فهو يمارس الرياضة بانتظام لتحمل ساعات العمل الطويلة، وقال: "أجري تمارين القوة ثلاث مرات أسبوعياً، بالإضافة إلى الجري 15 كلم كل أحد، ساعدني النشاط الرياضي على التعامل مع المنفاخ وحمل أكياس الأوراق دون صعوبة، بينما يعاني بعض الزملاء". ويتطلب رفع الأكياس الثقيلة واستخدام المنفاخ حرصاً على الوضعية الصحيحة لتجنب إصابات الظهر، ما يشبه تمرين الرفع في الكروس فيت، ويحفز النشاط البدني على الحرق الكبير للسعرات، حسب دراسة معهد "كومبينديوم فيزيكل أكتيفيتيز".

ويعد جمع الأوراق نشاطاً متوسط الشدة، بينما استخدام المنفاخ الثقيل يزيد الجهد كثيراً، ويضيف المدرب نيكولا برونيل: "المنفاخ يشبه حقيبة الرحلات الثقيلة، والمشط ينشط الفخذين والظهر، ويحتاج الجسم للشد والتحكم في التوازن". ويُوضح موسى أن جمع الأوراق ليس مجرد عمل، بل نشاط بدني متكامل يحسن اللياقة ويقوي العضلات. يحرق البستانيون 150 وحدة حرارية خلال 15 دقيقة فقط، مع تحفيز القلب والعضلات، ما يعادل الجري 45 دقيقة بوتيرة معتدلة. ويظهر جلياً أن البستنة الخريفية تتطلب قوةً وصبراً وتحكماً بالعضلات، وتثبت جدارة دخول عالم الرياضة بالفعل.