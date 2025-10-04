جماهير نادٍ إنكليزي تقتحم الملعب بسبب سوء الإدارة

- اقتحمت جماهير شيفيلد وينزداي ملعب هيلزبره احتجاجاً على إدارة ديجفون تشانسيري، مما أدى إلى إيقاف المباراة ضد كوفنتري لمدة خمس دقائق، حيث خسر الفريق بخمسة أهداف نظيفة. - تعود مشاكل النادي إلى قيود الإنفاق المفروضة من رابطة الدوري الإنجليزي بسبب تأخر الإدارة في دفع رواتب الموظفين، مما زاد من غضب الجماهير. - توقعت إدارة شيفيلد وينزداي الاحتجاجات وزادت من تواجد الأمن، لكن الأحداث زادت من الضغوط على الإدارة، حيث يحتل الفريق المركز 23 في الدوري.

قامت مجموعة من جماهير نادي شيفيلد وينزداي، باقتحام الملعب في المواجهة، التي مُني فيها الفريق بهزيمة ثقيلة على يد كوفنتري، بخمسة أهداف مقابل لا شيء، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "التشامبيونشيب"، اعتراضاً على سوء إدارة الفريق.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن مجموعة من جماهير شيفيلد وينزداي قامت بالنزول إلى أرض الملعب في بداية الشوط الأول، الأمر الذي جعل الحكم يعلن إيقاف اللعب لمدة خمس دقائق، إذ قام رجال الأمن بإخلاء استاد "هيلزبره"، رغم مُطالبة المشجعين مالك الفريق، ديجفون تشانسيري، بضرورة بيع النادي.

Sheffield Wednesday fans protested against Dejphon Chansiri by entering the pitch shortly after the 10th minute. The game was temporarily stopped before restarting. Coventry fans applauded #SWFC supporters when they began singing against Chansiri’s ownership. pic.twitter.com/xmN8rWU3OV — Rob Staton (@robstaton) October 4, 2025

وتابعت أن معاناة نادي شيفيلد وينزداي تعود إلى قيام رابطة الدوري الإنكليزي لكرة القدم بفرض قيود على إنفاق الفريق، خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما فشلت الإدارة في دفع رواتب الموظفين في الوقت المحدد، فيما لم تقم الشرطة في جنوب يوركشاير بإصدار أي بيان يكشف فيه عن عدد المشجعين، الذين جرى إيقافهم، بعدما قاموا باقتحام الملعب.

وختمت الصحيفة تقريرها أنّ إدارة نادي شيفيلد وينزداي كانت تتوقع قيام المشجعين بتنفيذ وقفة احتجاجية خلال اللقاء، ما جعلها تستعين بمزيد من رجال الشرطة والأمن حول الملعب، إلّا أن الأحداث التي وقعت أثناء اللقاء أمام كوفنتري عمّقت المشاكل، بعدما تزايد الضغط على الإدارة، التي تُتهم بسوء تسيير النادي، الذي يقبع في المراكز الأخيرة من منافسات دوري الدرجة الأولى الإنكليزي "التشامبيونشيب"، إذ يحتل المركز الـ 23، ولديه ست نقاط فقط جمعها حتى الآن منذ بداية الموسم الحالي.