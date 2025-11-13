جماهير مونديال الناشئين وقمصانها المميزة.. هذه قصتها

كشف عدد من الجماهير الحاضرة في مونديال الناشئين 2025، الذي يقام في العاصمة القطرية الدوحة، ي حديث مع "العربي الجديد"، عن قصصهم الخاصة، حول القمصان التي يرتدونها، والأعلام التي يتوشحون بها، من أجل حضور المواجهات، لدعم منتخباتهم المشاركة في المسابقة الدولية.

وقال مشجع فلسطيني حرص على حضور مباريات مونديال الناشئين في قطر: "هذا القميص لفريقي عندما كنت صغيراً، ووضعني والدي في نادي أرسنال الإنكليزي، واشترى لي هذا القميص قبل عامين، وبالنسبة إلى الألوان، فهي تشبه العلم الفلسطيني، وهذا أفضل قميص لدي في البيت"، فيما قال مشجع مغربي: "هذا القميص حصلت عليه من أيام كأس العالم 2022 في قطر، وحصلت عليه هدية من المغرب، عندما حللنا في المركز الرابع حينها بالمونديال".

وتحدث مشجع إيطالي: "هذا القميص اشتراه لي ابني هدية.. أين اشتراه لي؟ في ميلان". فيما قال مشجع تونسي: "حصلت على قميص الترجي في صيف 2025، عندما كان الفريق يستعد لمباراته التحضيرية"، فيما كشفت مشجعة أرجنتينية، قائلة: "حصلت على هذا القميص من الأرجنتين، وهو لحارس مرمى، وتلقيته هدية في عيد الميلاد".

وقال مشجع مغربي: "نحن مشجعون منذ زمن طويل للمنتخب المغربي، وعلم بلادنا يبقى معنا دائماً، ونحمله منذ صغرنا"، فيما قال مشجع تونسي: "اشتريت القميص في عام 2022 أيام كأس العالم، ووالدي هو من قدمه لي هدية"، فيما قال مشجع مغربي: "هذا القميص اشتريته في مونديال قطر عام 2022، وما زلت محتفظاً به حتى الآن، بسبب الإنجاز الكبير الذي حققه منتخب المغرب في ذلك المونديال". وختم مشجع تونسي الحديث: "اشتريت هذا العلم في بطولة كأس العرب الماضية، التي أقيمت في قطر عام 2021، وما زلت محتفظاً به حتى الآن، وحملته في أثناء مونديال 2022، ويظل دائماً في المنزل".