شهدت المباراة التي جمعت بين منتخبي بولندا وهولندا، مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم المقررة في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، الكثير من الأحداث المثيرة للجدل، وقد تصدر المشهد احتجاج مشجعي أصحاب الأرض، الذين قاموا برمي الألعاب النارية على أرضية الملعب، ما أدى إلى توقف المواجهة المصيرية لعدة دقائق قبل أن يغادروا المدرجات.

وذكر موقع سبورت البولندي أن الأمور لم تكن تسير كما هو مخطط لها، إذ كان من المقرر أن يقود عدد من مشجعي أندية بولندا المختلفة، المعروفين باسم "ألتراس"، تشجيع رفاق مهاجم برشلونة المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في المدرجات، لتضفي أجواء حماسية على المباراة المصيرية، ولكن الأمور انتهت بالإحراج، بعدما توقفت المباراة مع انطلاق الشوط الثاني، مع العلم أن آخر ظهور لهؤلاء المشجعين كان في عام 2013، ومنذ ذلك الحين ارتبطت أجواء استاد وارسو بالهدوء ومحاولات فاشلة لإشعال الحماس.

وأضاف المصدر أن التوتر كان كبيراً قبل المباراة بين الجماهير وإدارة الاتحاد البولندي لكرة القدم، وبدأ المشجعون بإطلاق هتافات معادية للاتحاد، لكن ذلك لم يكن شيئاً مقارنة بما حدث في الشوط الثاني. ففي الدقيقة 59، ألقى المشجعون عشرات الألعاب النارية على أرض الملعب، مما اضطر الحكم إلى توقيف المباراة لبضع دقائق، وبعد استئنافها، بدأ المدرج خلف أحد المرمى، حيث يجلس المشجعون، يخلو تدريجياً بعدما قرروا المغادرة احتجاجاً على منع إدخال لوحة وطنية قبل بداية اللقاء، إضافة إلى المشاكل التي واجهها بعض المشجعين في الدخول إلى الملعب، حيث اشتكى العديد منهم من تعقيدات التذاكر ومنعهم من الدخول.

وبالعودة إلى مجريات اللقاء، فقد فرض المنتخب الهولندي التعادل على مضيفه البولندي بنتيجة هدف لكل منهما، لتقترب الطواحين من بلوغ المونديال أكثر، ورفعت هولندا رصيدها إلى 17 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن منتخب بولندا الوصيف، قبل خوض الجولة الختامية أمام منتخب ليتوانيا في أمستردام، فيما سيواجه المنتخب البولندي مالطا، وبالرغم من الأحداث المثيرة للجدل في المدرجات، حافظ المنتخب البولندي على فرصة التأهل المباشر، أو المرور للملحق الأوروبي.

"Miała k... być oprawa, teraz pali się murawa" #POLNED

Kibice prowadzący zorganizowany doping zdjęli flagi i wychodzą ze stadionu (nie pozwolono na wniesienie i zaprezentowanie patriotycznej oprawy). pic.twitter.com/wSP99g2EYp — Monika Wantoła (@mwantola) November 14, 2025