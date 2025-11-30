- شهدت الدوحة احتفالات صاخبة من جماهير السودان قبل انطلاق كأس العرب 2025، حيث ارتدى المشجعون قمصان المنتخب ورفعوا العلم السوداني وسط أجواء غنائية مبهجة، مما يعكس دعمهم اللامحدود للمنتخب. - تأهل منتخب السودان لنهائيات كأس العرب 2025 بعد فوزه على لبنان 2-1 في تصفيات "المونديال العربي"، حيث سجل مصطفى كرشوم وياسر جوباك أهداف السودان. - سيلعب السودان في المجموعة الرابعة التي تضم الجزائر والعراق والبحرين، مما يعزز من حضور السودان في المشهد الجماهيري للبطولة.

شهدت العاصمة القطرية الدوحة احتفالات كبيرة من جماهير منتخب السودان مساء السبت، سبقت انطلاق مشوار "صقور الجديان" في بطولة كأس العرب، المقرر إقامتها في قطر، خلال الفترة من 1 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وحرصت مجموعة من المشجعين الذين يرتدون قمصان المنتخب على رفع علم السودان عالياً، بينما كان يقرع أحدهم الطبل، وسط أجواء غنائية صاخبة أضفت طابعاً احتفالياً مميزاً على المكان. وتقدّم المشجعون في حلقات راقصة وأهازيج جماعية، اتسمت بالفرح والحماس وروح الانتماء، في لقطة تجسّد ارتباط الجمهور السوداني بمنتخب بلاده، ودعمه اللامحدود قبل انطلاق نهائيات كأس العرب "قطر 2025". وامتدت مظاهر البهجة، بعد أن تفاعل الحضور مع الأغاني الشعبية السودانية، مرددين الهتافات، فيما كان أكثر ما لفت الأنظار، التناغم الكبير بين المشجعين، الذين شكّلوا لوحة جماهيرية زاهية بالألوان والإيقاع، رسّخت حضور السودان بقوة في المشهد الجماهيري للبطولة المنتظرة.

وحجز منتخب السودان مقعده في نهائيات بطولة كأس العرب 2025، بعد فوزه على نظيره اللبناني بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى على استاد ثاني بن جاسم، ضمن تصفيات "المونديال العربي"، في لقاء شهد حضوراً جماهيرياً كبيراً. وسجل للمنتخب السوداني مصطفى كرشوم في الدقيقة الـ43، وياسر جوباك في الدقيقة الـ74، بينما أحرز هدف منتخب لبنان خليل خميس في الدقيقة الـ31. وتأهل المنتخب السوداني للمشاركة في النهائيات ضمن المجموعة الرابعة، التي تضم الجزائر والعراق والبحرين.