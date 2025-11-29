- شهدت منطقة سوق واقف في الدوحة أجواء حماسية بفضل جماهير الجزائر التي أظهرت شغفها الكبير قبل انطلاق كأس العرب 2025 في قطر، حيث تزينت السوق بالأهازيج والأعلام الجزائرية. - أبدى المشجعون ثقتهم في قدرة منتخب الجزائر بقيادة المدرب مجيد بوقرة على تكرار إنجاز النسخة الماضية، مؤكدين على الإمكانات والروح القتالية للفريق للحفاظ على اللقب. - يشارك منتخب الجزائر في كأس العرب 2025 للمرة الرابعة، ويبدأ مبارياته بمواجهة السودان في 3 ديسمبر، مع زيادة الجوائز المالية للبطولة إلى 36.5 مليون دولار.

عاشت منطقة سوق واقف في الدوحة، مساء السبت، أجواء خيالية صنعتها جماهير منتخب الجزائر التي حضرت بكثافة، في مشهد عكس الشغف الكبير الذي يرافق منتخب "الخُضر" قبل انطلاق منافسات كأس العرب 2025، في البطولة المقررة إقامتها في قطر اعتباراً من 1 حتى 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. وتحوّلت السوق الشهيرة إلى لوحة جماهيرية نابضة بالحياة، تداخلت فيها الأهازيج الجزائرية مع الأعلام والرايات التي غطّت المكان.

وحرص المشجعون على إطلاق شعارات تُجدد الثقة بكتيبة المدرب مجيد بوقرة، مؤكدين أنّ الجزائر قادرة على تكرار إنجاز النسخة الماضية التي توّج فيها "الخُضر" باللقب على حساب تونس في نهائي مثير. وبين أجواء الحماس، شدد الجمهور على أن منتخب الجزائر يملك الإمكانات والروح القتالية للحفاظ على الكأس، خاصة في ظل الاستقرار الفني والإقبال الكبير من الجماهير على مؤازرة اللاعبين طوال البطولة.

وتدخل الجزائر منافسات كأس العرب لكرة القدم "قطر 2025" في رابع ظهور لها بتاريخ البطولة. وسيفتتح المنتخب الجزائري مبارياته بمواجهة نظيره السوداني، يوم 3 ديسمبر، في لقاء يُنتظر أن يكون قوياً، على أن يواجه "الخضر" منتخب البحرين في السادس من الشهر نفسه، ثم منتخب العراق بعدها بثلاثة أيام. وزادت القيمة المالية الإجمالية لجوائز بطولة كأس العرب 2025 لتصل إلى 36.5 مليون دولار، أي بزيادة 11 مليون دولار تقريباً عن النسخة الماضية، التي بلغ مجموع جوائزها 25.5 مليون دولار.